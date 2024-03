il Parlamento europeo approva il “portafoglio di identità digitale”

(AGENPARL) - ROMA, 2 Marzo 2024 - Il Parlamento europeo ha approvato la creazione di un sistema di “portafoglio” digitale, sollevando preoccupazioni sul crescente controllo statale sulla vita delle persone.

I legislatori dell’UE a Strasburgo hanno firmato un’identità digitale europea (eID) con un margine di 335 voti a favore, 190 contrari e 31 astensioni. Il “portafoglio digitale”, che ora necessita solo dell’effettivo timbro del Consiglio dei ministri dell’UE per diventare legge, conterrà moduli digitali di documenti d’identità nazionali, patenti di guida, dettagli bancari, prescrizioni mediche e altri dettagli privati ​​degli utenti.

La legge prevede “firme elettroniche qualificate” gratuite per gli utenti dei portafogli dell’UE, che sono i più affidabili, e hanno lo stesso valore legale di una firma scritta a mano, nonché interazioni da portafoglio a portafoglio, per migliorare la fluidità degli scambi digitali.

I sostenitori della misura sostengono che, dopo la crisi cinese del coronavirus, c’è stato un crescente spostamento verso il digitale e quindi i cittadini hanno bisogno di un mezzo sicuro per archiviare le proprie informazioni private.

“Questa legislazione mira a dare maggiore potere ai cittadini dando loro il pieno controllo sull’uso e sulla condivisione dei propri dati. L’identità digitale si è evoluta da mera comodità a catalizzatore di coinvolgimento civico, emancipazione sociale e mezzo per promuovere l’inclusività nell’era digitale”, ha affermato l’eurodeputata socialista croata Romana Jerković.

Secondo un comunicato stampa del parlamento, il portafoglio sarà adottato su “base volontaria” e verranno messe in atto misure di salvaguardia per evitare “discriminazione contro le persone che scelgono di non utilizzare il portafoglio digitale”. Secondo quanto riferito, il sistema sarà anche open source per “incoraggiare la trasparenza, l’innovazione e migliorare la sicurezza”.

Tuttavia, altri hanno messo in guardia dalla possibilità che i portafogli digitali vengano utilizzati per scopi autoritari. L’anno scorso, il deputato rumeno del Parlamento europeo (MEP) Cristian Terhes ha affermato che gli ID digitali transfrontalieri fanno parte della “ Chinafication ” dell’Europa, creando un punteggio di credito sociale in stile PCC attraverso la porta di servizio.

La commentatrice politica olandese Eva Vlaardingerbroek ha aggiunto : “Anche se dicono che sarà volontario – proprio come hanno detto che i passaporti digitali per i vaccini sarebbero volontari – questo sistema è il fondamento per uno stato cinese di sorveglianza digitale in stile credito sociale”.

Come Pechino, anche Bruxelles sta cercando di implementare una valuta digitale della Banca centrale (CBDC), che i critici hanno avvertito potrebbe essere utilizzata come mezzo di ingegneria sociale, con persino la Banca d’Inghilterra che ammette che tali criptovalute gestite dallo stato potrebbero essere “ programmabili ” , il che significa che il governo potrebbe determinare su cosa vale la pena spendere i propri soldi per le persone.

Inoltre, la regina Máxima dei Paesi Bassi ha dichiarato al World Economic Forum (WEF) che i sistemi biometrici di identità digitale potrebbero essere utilizzati anche dai governi per tracciare “ chi ha effettivamente ricevuto o meno un vaccino ”.

L’UE è stata un precursore nel monitoraggio dello stato medico, con la sua certificazione digitale COVID-19, che copriva la vaccinazione, i test e il recupero contro il COVID-19, adottata l’ anno scorso dall’Organizzazione mondiale della sanità come base per il suo sistema di passaporti sanitari globali per “minacce sanitarie attuali e future”.