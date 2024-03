Nota Stampa Neri

(AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 SANITÀ LAZIO, BENE RINNOVO DI MILLE EURO AL MESE IN BUSTA PAGA PER MEDICI DI PS

Il rinnovo per tutto il 2024 dei mille euro al mese per i medici del PS è un ulteriore passo verso la sanità che vogliamo, la misura che arriva dopo un accordo con i sindacati, vuole garantire un adeguamento doveroso per gratificare chi, nonostante tutte le difficoltà del sistema sanitario regionale, frutto dalle pessime scelte fatte nella scorsa legislatura, cura con grande professionalità tutti i cittadini della Regione Lazio e non solo; è quanto dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio Nazzareno Neri capogruppo di Noi Moderati.