ARCO A Dubai il Torneo di Qualificazione Paralimpica per Parigi 2024

*8° Fazza Para-Archery World Ranking Tournament*

*Torneo di Qualificazione Paralimpica “Parigi 2024″*

*Dubai (UAE), 2-7 marzo 2024*

*AZZURRI PRONTI: DOMANI IL VIA ALLA GARA*

*Gli azzurri sono volati a Dubai dove, dal 2 al 7 marzo, si svolgerà il

Fazza World Ranking Tournament in cui sarà inserito anche il torneo di

qualificazione paralimpica per Parigi 2024. **L’obiettivo dell’Italia è

di aggiungere altri pass ai 7 già conquistati lo scorso anno. *

Momento decisivo per la stagione della Nazionale Italiana Para-Archery. Gli

azzurri sono volati a Dubai dove dal 2 al 7 marzo si svolgerà il Fazza

World Ranking Tournament in cui sarà inserito anche il torneo di

qualificazione paralimpica. Mercoledì l’Italia proverà a strappare altre

carte per Parigi 2024 dopo le 7 già conquistate nella stagione scorsa: 2

nell’olimpico femminile e 1 con W1 maschile, femminile, compound maschile e

femminile e ricurvo maschile. L’obiettivo è quello di ottenere un secondo

pass in tutte le divisioni per arrivare al gran completo alle sfide in

terra francese.

IL PROGRAMMA – Il giorno più caldo a Dubai sarà mercoledì 6 marzo quando è

in programma il torneo di qualificazione alle prossime Paralimpiadi di

Parigi 2024. Prima gli azzurri e tutti gli altri arcieri inizieranno a

prendere le misure del campo di gara e degli avversari con le giornate

iniziali del Fazza Para-Archery Tournament: domenica le 72 frecce di

ranking round di ricurvo, W1 maschile e compound femminile. Il giorno

successivo spazio alle frecce di qualifica per il compound maschile e W1

femminile, mentre giovedì ci saranno tutti gli scontri individuali fino

alle semifinali. Detto del mercoledì dedicato ai pass paralimpici, giovedì

7 si concluderà la competizione di Dubai con tutte le finali a squadre e

individuali.

I CONVOCATI – Nell’arco olimpico sono presenti Stefano Travisani (Gruppo

Sportivo Paralimpico della Difesa), Roberto Airoldi (Arcieri Cameri),

Giuseppe Verzini (Arcieri Cormòns), Davide Bettoni (Arcieri Gonzaga),

Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre), Veronica Floreno (Gruppo Sportivo

Paralimpico della Difesa) e Vincenza Petrilli (Fiamme Oro).

Sei gli arcieri del compound: Matteo Bonacina (Arcieri Delle Alpi),

Giampaolo Cancelli (Arcieri Alpignano), Christian Seneca (Kosmos Rovereto),

Giulia Pesci (Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa), Eleonora Sarti

(Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa) e Maria Andrea Virgilio (Fiamme

Azzurre). Nel W1 Francesco Tomaselli (Arcieri Pol. Solese), Maurizio

Panella (Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa), Paolo Tonon (Arcieri

Del Castello), Asia Pellizzari (Arcieri Del Castello) e Daila Dameno

(Polisportiva Disabili Valcamonica).

Lo staff azzurro è composto dal capo missione Carla Di Pasquale, dal

Responsabile Tecnico Guglielmo Fuchsova, dagli allenatori Antonio Tosco e

Fabio Fuchsova, dallo psicologo Gianni Bonas, dal preparatore atletico

Dario Caparotta e dall’accompagnatore Laura Aspromonte.

*1 marzo 2024*

*Guido Lo Giudice*

*Responsabile Comunicazione FITARCO*