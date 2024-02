Riorganizzazione dei servizi nel Distretto di Azzate in vista della Casa di Comunità: novità per Punto Prelievi e CPS

(AGENPARL) – mer 28 febbraio 2024 SEDI TERRITORIALI

DI AZZATE – GAZZADA

TRASFERIMENTO ATTIVITÀ

CENTRO PRELIEVI

Il servizio sarà sospeso venerdì 1 marzo e

riprenderà lunedì 4 marzo,

in Via Acquadro 2, sempre ad Azzate

riprenderà a Gazzada, in Via Roma 18, martedì 30 gennaio

Da lunedì 4 marzo,

l’attività sarà trasferita in Via Acquadro 2,

sempre ad Azzate

Sono invece attivi, nella nuova sede di Gazzada in via Roma 18,

il Cup e il Centro vaccinale.