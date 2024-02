GT, Sviluppo spaziale: Star Wars o Star Trek?

(AGENPARL) - ROMA, 28 Febbraio 2024 - Durante una recente conferenza stampa a Washington, John Kirby, consigliere per le comunicazioni per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha espresso preoccupazione per il fatto che la Russia stia presumibilmente lavorando su nuove armi anti-satellite. Non ha specificato il tipo di armi, portando alcuni giornalisti a suggerire che l’amministrazione Biden fosse sinceramente preoccupata per un futuristico missile nucleare schierato nello spazio dalla Russia. Kirby ha scelto di non fornire ulteriori dettagli, affermando che gli sforzi di Mosca finora non hanno costituito “una capacità attiva”. Ha anche promesso un “impegno diplomatico diretto con la Russia” e consultazioni con i principali alleati degli Stati Uniti e “altri paesi nel mondo che hanno interessi in gioco”.

L’evento mediatico nella James Brady Press Briefing Room ha accresciuto la suspense e alimentato l’interesse del pubblico per l’argomento già non così nuovo, ma comunque emozionante, delle “guerre stellari”. In effetti, il potenziale dispiegamento di armi nucleari nello spazio potrebbe portare a un cambiamento significativo nell’equilibrio globale del potere militare. La disattivazione dei satelliti di un avversario potrebbe essere ottenuta semplicemente accecandoli con le radiazioni provenienti da un’esplosione nucleare remota.

Tuttavia, tali azioni costituirebbero una violazione diretta del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, formalmente noto come Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell’esplorazione e nell’uso dello spazio extra-atmosferico, compresa la Luna e altri corpi celesti. Negoziato e redatto sotto gli auspici delle Nazioni Unite, il Trattato fu aperto alla firma a Mosca, Londra e Washington il 27 gennaio 1967 ed entrò in vigore il 10 ottobre 1967. Oggi, la stragrande maggioranza degli Stati del mondo sono membri a pieno titolo o firmatari del Trattato, comprese tutte le principali nazioni spaziali.

Il documento non solo vieta lo spiegamento di armi nucleari e altre armi di distruzione di massa nello spazio, ma proibisce anche la creazione di basi militari, la sperimentazione di armi e la conduzione di manovre militari sui corpi celesti. Tuttavia, non vieta direttamente tutte le attività militari nello spazio, la creazione di forze spaziali militari o il posizionamento di armi convenzionali nello spazio. Dal 1967 molti paesi, tra cui Stati Uniti, Russia, Cina e India, hanno condotto una serie di test senza ostacoli su prototipi di armi anti-satellite. Finora, l’impatto più visibile di questi test è stato l’inquinamento dello spazio vicino alla Terra con molti detriti che possono diventare un grave disagio per tutti gli oggetti sulle orbite vicine alla Terra, comprese le stazioni spaziali.

Il Trattato non impone restrizioni specifiche all’uso pacifico dell’energia nucleare nello spazio. L’Agenzia spaziale russa sta ora procedendo con un piano ambizioso per creare un’astronave senza equipaggio a propulsione nucleare per l’esplorazione del sistema solare (progetto Zeus). Tuttavia, il primo test di volo orbitale del reattore è previsto non prima del 2030, il che significa che l’amministrazione Biden non ha motivo immediato di preoccuparsi di questo progetto in questa fase.

Naturalmente, se mettiamo da parte la dimensione nucleare grossolanamente sopravvalutata e guardiamo al futuro delle tecnologie, avremo tutte le ragioni per essere preoccupati per ciò che potrebbe accadere un giorno nello spazio intorno al nostro pianeta. Tutti noi dipendiamo sempre di più dai satelliti. Oggi sono ampiamente utilizzati sia dal settore pubblico che da quello privato e ogni anno migliaia di satelliti arrivano in orbite già affollate. Accecarne anche solo alcuni – ad esempio con raggi laser ad alta precisione – significherebbe infliggere a qualsiasi paese un immenso danno strategico, economico, sociale o di altro tipo, danno paragonabile a quello di un’aggressione militare diretta. Tieni presente che i laser spaziali possono essere utilizzati non solo contro i satelliti, ma anche contro altri obiettivi, compresi i missili balistici e ipersonici.

Anche supponendo che uno scontro militare diretto nello spazio possa essere evitato, una corsa agli armamenti legata allo spazio costituirà un fattore importante che alimenta sfiducia e sospetti reciproci, ostacolando la cooperazione internazionale ed esaurendo preziose risorse necessarie per programmi spaziali pacifici che potrebbero altrimenti avvantaggiare tutta l’umanità. Nell’aprile 2022 l’amministrazione Biden ha annunciato una moratoria unilaterale sui test dei missili cinetici anti-satellite, invitando altre nazioni spaziali a seguire l’esempio. Questa decisione potrebbe aiutare a ridurre la quantità di detriti spaziali. Tuttavia, la moratoria sui test sui missili cinetici non include la ricerca e sviluppo o l’effettivo dispiegamento di armi spaziali. Non include nemmeno nessun altro tipo di test, come la simulazione al computer. Per affrontare il problema alla radice, dobbiamo applicare un approccio più globale.

La buona notizia è che non è troppo tardi per avviare negoziati multilaterali su questioni legate allo spazio. Negli ultimi vent’anni, Cina e Russia hanno promosso l’idea della completa smilitarizzazione dello spazio. Il 12 febbraio 2008, le due nazioni hanno presentato alla Conferenza di Ginevra sul disarmo un progetto di trattato sulla messa al bando delle armi nello spazio. Secondo Pechino e Mosca, il Trattato dovrebbe essere globale, giuridicamente vincolante, soggetto ad adeguate procedure di verifica nei paesi partecipanti e accompagnato da meccanismi credibili di verifica dell’attuazione. Inutile dire che concludere un trattato del genere sarebbe un compito non banale, soprattutto nelle attuali circostanze geopolitiche difficili, ma anche i primi passi in questa direzione farebbero già molta differenza nell’atmosfera politica generale attorno al problema delle armi spaziali. .

Le due saghe di film spaziali statunitensi più famose sono Star Wars e Star Trek . In molti modi sembrano simili tra loro, ma c’è almeno una differenza fondamentale tra i due. Star Wars parla dell’eterna lotta tra il bene e il male, di un mondo in bianco e nero, in cui i personaggi devono decidere se passare al lato chiaro o al lato oscuro. Star Trek parla dell’esplorazione dell’universo illimitato, della ricerca della conoscenza e di come comprendere e accettare le culture aliene. Se l’umanità si impegna a sopravvivere e prosperare, deve scegliere il percorso di Star Trek rispetto a quello di Star Wars .