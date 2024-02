(AGENPARL) – mer 28 febbraio 2024 GOVERNO, SBARDELLA (FDI): GRAVE SILENZIO BLASI SU ROGO MANICHINO

“Da circa una settimana, attendiamo invano una presa di posizione chiara da parte dell’assessore alle politiche culturali e al diritto all’abitare del III municipio Luca Blasi riguardo al rogo del manichino raffigurante il Presidente Meloni durante una manifestazione commemorativa a Roma. Nonostante la ferma condanna del Presidente Mattarella, Blasi non ha emesso alcuna dichiarazione in merito, dimostrando mancanza di responsabilità. È essenziale che le istituzioni tutte condannino tali atti di violenza politica, ribadendo che non trovano posto in una società democratica”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Luca Sbardella.

