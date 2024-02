Tjedna najava od 26. veljače do 3. ožujka 2024. *

(AGENPARL) – lun 26 febbraio 2024 Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj *

Petak, 1. ožujka u 10 sati

KONFERENCIJA ZA MEDIJE: 100 DANA DO EUROPSKIH IZBORA

Kuća Europe, Augusta Cesarca 4-6, Zagreb*

100 dana uoči europskih izbora, koji se u Hrvatskoj održavaju 9. lipnja, voditeljica Ureda EP-a u Hrvatskoj Maja Ljubić Kutnjak* (v.d.) predstavit će institucionalnu kampanju Europskog parlamenta #IskoristiSvojGlas koja se provodi u svim državama članicama s ciljem poticanja što većeg broja građana na izlazak na izbore. Uz najvažnije informacije vezane uz praćenje i izvještavanje o izborima te usluge i sadržaje dostupne za medije, najavit će i nadolazeće aktivnosti Ureda i Glavne uprave EP-a za komunikacije u razdoblju do izbora. O samoj provedbi europskih izbora u Hrvatskoj govorit će potpredsjednik Državnog izbornog povjerenstva Josip Salapić*.

PLENARNA SJEDNICA, STRASBOURG – IZDVOJENO *

Obraćanje Julije Navaljne/Podrška EU-a političkim zatvorenicima u Rusiji. * U srijedu u 11.30 Julija Navaljna obratit će se zastupnicima u Europskom parlamentu, nakon čega će uslijediti reakcije predstavnika klubova zastupnika. Od 13 sati zastupnici će raspravljati s Komisijom i belgijskim predsjedništvom o ubojstvu Alekseja Navaljnog i potrebi djelovanja EU-a u svrhu podrške političkim zatvorenicima i potlačenom civilnom društvu u Rusiji. O rezoluciji će se glasati u četvrtak.

Druga godišnjica rata u Ukrajini. * Očekuje se da će zastupnici pozvati na osiguranje više streljiva i oružja za Kijev te na strožu provedbu sankcija protiv Rusije u rezoluciji o kojoj će se glasati u četvrtak, čime će se zaključiti rasprava koja se vodila tijekom prethodne plenarne sjednice. Predsjednica Metsola otvorit će plenarnu sjednicu u ponedjeljak u 17 sati izjavom o drugoj godišnjici ruske invazije na Ukrajinu.

Pomoć Ukrajini/Dugoročni proračun/STEP. * Zastupnici bi u utorak trebali odobriti reviziju dugoročnog proračuna EU-a, uključujući financiranje za Ukrajinu, „Platformu za strateške tehnologije za Europu” (STEP) za povećanje konkurentnosti i otpornosti EU-a u strateškim sektorima te povezane velike promjene u višegodišnjem proračunu EU-a. Nakon glasanja u 13 sati održat će se konferencija za novinare s izvjestiteljima o dugoročnom proračunu. (rasprava u utorak)

Ključna rasprava o europskoj sigurnosti i obrani. * U kontekstu značajne geopolitičke neizvjesnosti i prijetnji, zastupnici će pozvati na odlučno djelovanje s ciljem jačanja europske sigurnosti i obrane te zaštite međunarodnog poretka. (rasprava i glasanje u srijedu)

Zakon o obnovi prirode. * Parlament će u utorak održati konačno glasanje o Zakonu o obnovi prirode, temeljem kojeg će EU trebati uvesti mjere obnove za najmanje 20 % kopnenih i morskih područja EU-a do 2030. i za sve ekosustave do 2050. godine.

Kaznena djela protiv okoliša. * Parlament bi u utorak trebao odobriti nova pravila za zaštitu okoliša u EU-u kroz kazneni zakon. Direktiva sadrži ažurirani popis kaznenih djela uključujući nezakonitu trgovinu drvnom sirovinom, iscrpljivanje vodnih resursa i kršenje zakonodavstva EU-a o kemikalijama, te uvodi kazne uključujući zatvorske i novčane. Konferencija za medije s izvjestiteljem zakazana je za 14 sati nakon glasanja. (rasprava u ponedjeljak)

Rat u Gazi. * U utorak će se na plenarnoj sjednici raspravljati o najnovijoj presudi Međunarodnog suda pravde u vezi s Izraelom i navodnom umiješanošću osoblja UN-a u napade 7. listopada.

Zaštita novinara. * Očekuje se da će se u utorak na plenarnoj sjednici dati konačno zeleno svjetlo novim pravilima EU-a za zaštitu novinara i aktivista koji se bave temeljnim pravima, navodima o korupciji ili dezinformacijama od zlonamjernih tužbi čiji je cilj njihovo ušutkavanje. Konferencija za novinare s izvjestiteljem održat će se u 15 sati nakon glasanja.

Političko oglašavanje. * Parlament će u utorak održati konačno glasanje o transparentnosti i ciljanju u političkom oglašavanju, posebno na internetu. Nova će pravila poboljšati integritet izbornih kampanja i pomoći u borbi protiv dezinformacija i vanjskog uplitanja. Konferencija z medije na rasporedu je u 14.30 nakon glasanja. (rasprava u ponedjeljak)

Nova pravila o vozačkim dozvolama. * Kako bi se poboljšala sigurnost na cestama i potaknula digitalna tranzicija, zastupnici će u utorak raspravljati, a u srijedu glasati o ažuriranju pravila o vozačkim dozvolama, uvođenju digitalnih dozvola i obveznim zdravstvenim pregledima za vozače. Konferencija za novinare s izvjestiteljicom održat će se u 14:30 nakon glasanja.

Kalendar predsjednice. * Predsjednica EP-a Metsola potpisat će u utorak Memorandum o razumijevanju uoči europskih izbora s predsjednikom Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) Oliverom Röpkeom. U srijedu će se sastati s Julijom Navaljnom i potpisati memorandume o razumijevanju o izborima s predsjednikom Odbora regija (CoR) Vascom Alvesom Cordeirom i predsjednicom Europske investicijske banke (EIB) Nadiom Calviño. U četvrtak i petak putuje u Madrid u službeni posjet.

Brifing uoči plenarne sjednice. * U ponedjeljak u 16:30 glasnogovornik Parlamenta održat će brifing za medije o plenarnoj sjednici koja počinje u 17 sati. Brifinzi klubova zastupnika održat će se u utorak ujutro.

Detaljniji raspored tjednih aktivnosti radnih tijela Europskog parlamenta dostupan je ovdje [1] .

MULTIMEDIJSKA RUBRIKA

* Rad Europskog parlamenta možete pratiti na internetskim stranicama u multimedijskoj rubrici [2] iz koje izdvajamo:

Aleksej Navaljni None [3] https://multimedia.europarl.europa.eu/en/topic/sakharov-prize-2021_20502

Solidarnost s Ukrajinom None [4] https://multimedia.europarl.europa.eu/en/topic/solidarity-with-ukraine_22705

* AKTIVNOSTI HRVATSKIH ZASTUPNIKA**

LADISLAV ILČIĆ (Hrvatski suverenisti – ECR) [5]

* Zastupnik Ilčić sudjeluje na plenarnom zasjedanju Europskog parlamenta, a osim glasačkog djela sesije, zastupnik je prijavio sljedeće teme: Izmjena Odluke (EU) 2017/1324: nastavak sudjelovanja Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) u okviru programa Obzor Europa; Oznake zemljopisnog podrijetla za vino, jaka alkoholna pića i poljoprivredne proizvode; Provedba zajedničke vanjske i sigurnosne politike – godišnje izvješće za 2023. i Izvješće o Izvješću Komisije o vladavini prava za 2023. Zastupnik Ilčić će u utorak sudjelovati na sastanku ECR grupe te na sastanku predsjedništva, a u četvrtak će prisustvovati na panelu “Surogatstvo – eksploatacija žena i trgovina djecom” u organizaciji Hrvatskoga sabora.

* *

TOMISLAV SOKOL (HDZ – EPP) [6] *

Zastupnik u Europskom parlamentu doc. dr. sc. Tomislav Sokol radni tjedan će provesti na plenarnom zasjedanju u Strasbourgu, gdje će sudjelovati u raspravama na više tema. Kao izvjestitelj EPP-a za reformu EU zakonodavstva o lijekovima, zastupnik Sokol će u srijedu sudjelovati na pregovorima s ostalim političkim grupacijama. Isti dan, Sokol sudjeluje na sastanku sa Stellom Kyriakides, europskom povjerenicom za zdravstvo i sigurnost hrane. Tijekom tjedna, Sokol će aktivno sudjelovati na sastancima Kluba zastupnika EPP-a, kao i na pripremnom sastanku EPP-a u sklopu Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI). Zastupnik Sokol će također u Strasbourgu održati sastanke s raznim dionicima na temu zdravstva.

ŽELJANA ZOVKO (HDZ – EPP) [7] *

Željana Zovko će ovaj tjedan sudjelovati na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu. Tijekom sjednice će glasati o Uredbi o obnovi prirode, uspostavi Instrumenta za Ukrajinu i reviziji dugoročnog proračuna EU-a. Zastupnicima će se obratiti Julija Navaljna u svjetlu tragične smrti ruskog opozicijskog političara Alekseja Navaljnog. Kao potpredsjednica Odbora za vanjske poslove, Zovko će raspravljati i glasati o godišnjim izvješćima o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne te obrambene politike te o produbljenju integracije EU-a s obzirom na buduće proširenje. U sklopu belgijskog predsjedanja Europskim vijećem, sa zastupnikom Pascalom Arimontom će govoriti na debati “Za veću i jaču Europu: put do novog proširenja EU-a” u Europskom parlamentarnom udruženju.

*Napomena: raspored parlamentarnih nestranačkih aktivnosti zastupnika objavljujemo isključivo na temelju informacija dostavljenih od strane njihovih ureda. *

U FOKUSU* *

Kratkoročni najam: nova pravila EU-a za veću transparentnost

*Tržište kratkoročnog najma posljednjih se godina značajno razvilo, ponajviše zahvaljujući širenju internetskih platformi. Iako raznolika ponuda smještaja, u kojoj su i privatni objekti koji se iznajmljuju turistima, može pozitivno utjecati na turizam, njegov eksponencijalni rast uzrokovao je poteškoće. Nedostatak dostupnih stambenih prostora u popularnim turističkim odredištima, više cijene najma i utjecaj na život lokalnog stanovništva neki su od negativnih učinaka. Zbog pandemije broj noćenja 2020. godine smanjen je u odnosu na 2019., no brojke za 2021. premašile su razine prije pandemije a i dalje su u porastu. Trend se nastavio 2023. i četiri vodeće platforme (AirBnb, Booking, Expedia i TripAdvisor) zabilježile su više od 300 milijuna noćenja u smještajnim objektima za kratkotrajni boravak. Broj noćenja rezerviranih na tim internetskim platformama porastao je u tradicionalno najjačem trećem tromjesečju za 13,4 posto u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

U EU-u je 2022. godine rezervirano 547 milijuna noćenja [8] na četiri spomenute platforme. Najveći broj gostiju koji su koristili kratkoročni najam u 2022. [9] zabilježen je u Parizu (13,5 milijuna), nakon čega slijede Barcelona i Lisabon s više od 8,5 milijuna gostiju i Rim s više od 8 milijuna gostiju.

Od 2019. do 2023. došlo je do porasta u najvećem broju zabilježenih noćenja, s 96,9 milijuna noćenja u kolovozu 2019. na 124,7 milijuna noćenja u kolovozu 2023.

Zbog sve većeg broja kratkoročnih najmova, neki gradovi i regije uveli su lokalna pravila za ograničavanje pristupa takvim uslugama.

Izazovi koje kratkoročni najam donosi:*

• Potreba za većom transparentnošću:* zbog nedostatka transparentnosti kod kratkoročnog najma nadležnim tijelima teško je učinkovito pratiti i regulirati te usluge

• Regulatorni izazovi:* zbog nedostatka informacija javnim tijelima teško je osigurati usklađenost usluga kratkoročnog najma s lokalnim propisima, oporezivanjem i sigurnosnim standardima

• Urbani razvoj:* neke se destinacije teško nose s brzim rastom kratkoročnog najma koji može promijeniti stambena područja i dodatno opteretiti javne usluge kao što je prikupljanje otpada

Odgovor EU-a na širenje kratkoročnog najma*

U studenome 2022. Europska komisija je izradila prijedlog [10] za osiguravanje veće transparentnosti kratkoročnog najma i potporu javnim tijelima u promicanju održivog turizma.

Parlament i Vijeće postigli su dogovor o prijedlogu [11] u studenome 2023.

Mjere uključuju:

1. Registraciju domaćina:* utvrđuje se jednostavan postupak registracije na internetu za kratkoročni najam nekretnina u zemljama EU-a u kojima je to potrebno. Nakon registracije, domaćini dobivaju registracijski broj koji će im omogućiti iznajmljivanje nekretnine. Time će se olakšati identifikacija domaćina i provjera informacija od strane nadležnih tijela.

2. Veću sigurnost za korisnike:* Internetske platforme morat će provjeriti točnost podataka i od njih će se očekivati provođenje nasumičnih provjera. Nadležna tijela moći će zaustaviti registracije, ukloniti objekte koji nisu u skladu s pravilima i po potrebi izreći novčane kazne platformama.

3. Razmjenu podataka:* države članice uspostavit će „jedinstvene digitalne ulazne točke” za pomoć lokalnim tijelima u praćenju aktivnosti iznajmljivanja i poboljšanju turizma. Za male platforme koje u prosjeku imaju do 4 250 oglasa primjenjivat će se jednostavniji sustav za razmjenu podataka.

Sljedeći koraci*. Odbor Parlamenta za unutarnje tržište odobrio je privremeni dogovor o novim pravilima u siječnju 2024. Parlament će o njemu glasati na ovotjednoj plenarnoj sjednici. Prije stupanja na snagu, treba ga potvrditi i Vijeće, a nakon toga države članice imaju 24 mjeseca za njegovu provedbu.

_____________________________________________________________________________________

