(AGENPARL) – lun 26 febbraio 2024 Comando Provinciale Carabinieri Palermo

Palermo, 26 febbraio 2024

COMUNICATO STAMPA

FURTO AD UN DISTRIBUTORE DI BENZINA

4 ARRESTI DEI CARABINIERI

I Carabinieri della Compagnia Palermo San Lorenzo e del Nucleo Radiomobile hanno arrestato 4

giovani palermitani di età compresa tra i 26 e i 32 anni per furto aggravato.

I militari, a seguito di segnalazione giunta al 112-nue, sono intervenuti per un furto presso un

distributore di carburante in lungomare Cristoforo Colombo e hanno iniziato a battere le diverse

zone della città, con il coordinamento della Centrale Operativa, riuscendo a intercettare i presunti

autori a bordo di un’autovettura nella zona dell’ “Addaura”.

I 4 alla vista dei Carabinieri cercavano di darsi alla fuga ma venivano bloccati poco dopo con

ancora nell’abitacolo della vettura la cassetta di sicurezza del distributore automatico di alimenti,

installata presso il citato distributore e contenente circa 150 euro, arnesi da scasso e un

passamontagna.

Da immediati accertamenti, anche l’autovettura è risultata rubata e pertanto gli indagati sono stati

denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per

ricettazione.

Gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari; la refurtiva è stata restituita

all’avente diritto.

È doveroso rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e

che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo

a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio

costituzionale della presunzione di non colpevolezza.