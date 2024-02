Comunicato. Venerdì 1 marzo l’esordio pubblico della Struttura Semplice di Otorinolaringoiatria

(AGENPARL) – gio 22 febbraio 2024 nuova Struttura Semplice Dipartimentale di Otorinolaringoiatria

nell’ospedale San Martino il prossimo venerdì 1 marzo con gli screening

gratuiti in occasione della terza Giornata Nazionale sulle malattie

dell’udito.

L’ospedale di Oristano per la prima volta nella sua storia ha una

Struttura Semplice Dipartimentale di Otorinolaringoiatria.

COMUNICATO STAMPA

Controlli gratuiti all’ospedale San Martino per la Giornata Nazionale

sulle malattie dell’udito

Venerdì 1 marzo l’esordio pubblico della Struttura Semplice di

Otorinolaringoiatria

Per la prima volta il servizio presente nel nosocomio oristanese

ORISTANO, 22 FEBBRAIO 2024 – Venerdì 1 marzo controlli gratuiti per

l’udito all’ospedale San Martino di Oristano. Sarà l’esordio pubblico

della nuova Struttura Semplice Dipartimentale di Otorinolarigoiatria,

che da qualche giorno ha preso corpo con l’arrivo del dottor Andrea

Melis, professionista esperto, di qualificato profilo professionale.

L’occasione sarà la terza Giornata Nazionale di sensibilizzazione sulle

malattie dell’orecchio e sui conseguenti disturbi uditivi. Al terzo

piano dell’ospedale oristanese screening gratuito sull’orecchio e

sull’udito per i pazienti dalle ore 9 alle ore 12 “tramite una

valutazione otoscopica e otorinolaringoiatrica ed eventualmente degli

esami strumentali”. Per sottoporsi ai controlli bisogna prenotarsi

I CONTROLLI Il dottor Melis ha aggiunto: “E’ importante sottoporsi a

questi controlli gratuiti perché i disturbi dell’udito sono molto più

diffusi fra la popolazione rispetto a quello che si pensa. Un italiano

su cinque presenta un problema di sordità, una patologia che può colpire

tutte le età, non solamente gli anziani, ma anche i bambini e i neonati,

nei quali può determinare un mancato apprendimento del linguaggio. Ecco

perché la diagnosi precoce, attraverso lo screening neonatale e gli

esami strumentali, può evitare questa spiacevole conseguenza nei piccoli

pazienti. Nel paziente anziano, con problemi di sordità, si può invece

arrivare al decadimento di tutte le funzioni cognitive. In quest’ultimo

caso identificare il calo uditivo e correggerlo con ausili protesici

consente di migliorare la qualità dell’invecchiamento”.

NUOVA STRUTTURA Nella Asl 5 è stata attivata la nuova Struttura Semplice

Dipartimentale di Otorinolaringoiatria. “Una nuova struttura voluta

fortemente dalla direzione generale dell’azienda”, ha precisato dottor

Melis, “inizialmente ci occuperemo di tutte le attività ambulatoriali,

che riguardano l’otorinolaringoiatria. In particolare un ambulatorio

generale per le prime visite e i controlli, le endoscopie, e presto un

ambulatorio di audiologia con tecnici audiometristi e un ambulatorio di

vestibologia, per i disturbi legati alle vertigini”. “Una nuova tappa

del processo di miglioramento dell’assistenza clinica e sanitaria

offerta a tutti i pazienti dell’oristanese e anche dei servizi presenti

nell’ospedale San Martino, dove per la prima volta nella storia del

nosocomio opera una Struttura Semplice Dipartimentale di

Otorinolarigoiatria”, hanno sottolineato il direttore generale e il

direttore sanitario della Asl 5, il dottor Angelo Maria Serusi e il

dottor Antonio Maria Pinna.