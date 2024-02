COMUNICATO STAMPA – Zobbio (Prov Bs) per lavori Ponte Cavallo investimento sale a oltre 1.5 mln, impegno concreto per lavori indispensabili

(AGENPARL) – gio 22 febbraio 2024 Lumezzane: Zobbio (Prov Bs) per lavori Ponte Cavallo investimento sale a oltre 1.5 mln, impegno concreto per lavori indispensabili

Brescia, 22 feb. – “Ufficialmente depositato il nuovo progetto per la manutenzione straordinaria del Ponte del Cavallo tra Lumezzane e Agnosine: oltre mezzo milione in più a disposizione, per un intervento complessivo che ora si attesta a circa 1,5 milioni di euro. L’impegno concreto della Provincia non solo si conferma ma aumenta in maniera significativa”. Lo rende noto con soddisfazione il Consigliere provinciale Giacomo Zobbio.

“Il progetto esecutivo – spiega Zobbio – è ora all’esame degli uffici. Si tratta di un intervento che prevede la riabilitazione strutturale del manufatto, l’impermeabilizzazione delle strutture, la sostituzione dei giunti di dilatazione, il rifacimento della pavimentazione e la posa di nuove barriere guard rail. Al termine dei lavori, il ponte sarà messo a norma e riqualificato al fine di risultare più sicuro sia in termini di portata che per il flusso dei veicoli. A questi, vanno aggiunti anche i lavori sulla SP 79 che interessano rispettivamente 900 mila euro per Bione e 800 mila per Agnosine, dando un totale di oltre 3 milioni investiti in manutenzione straordinaria su questa tratta.

Come ricordato anche in passato – ha aggiunto il Consigliere – questi lavori sono indispensabili sia nell’interesse dei miei concittadini lumezzanesi, sia per tutti coloro che transitano sulla strada provinciale che collega Valtrompia e Valsabbia. Lo stato del manufatto non è tale da destare preoccupazione imminente ma è chiaro che questi lavori hanno priorità massima, quindi vanno assolutamente eseguiti. Da parte mia, sono felice di poter condividere questo importante risultato con il mio territorio. L’attenzione mia e della Provincia c’è, anche questo incremento di investimenti lo testimonia chiaramente” – conclude Zobbio.

