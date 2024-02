Giustizia, Chiesto invio ispettori presso il Tribunale ordinario di Roma sezione quarta civile – Esecuzioni immobiliari

(AGENPARL) - ROMA, 21 Febbraio 2024 - Visto che la principale funzione dell’Ispettorato del Ministero della Giustizia è quella diretta all’attività di osservazione e controllo della funzionalità degli uffici giudiziari, finalizzato a rilevare eventuali irregolarità, omissioni o carenze suscettibili di segnalazione alle competenti Direzioni Generali ed al Gabinetto del Ministro, affinché adottino provvedimenti idonei a rimuovere le cause delle disfunzioni o disservizi, è stato chiesto formalmente al detto ORGANISMO di attivare la necessaria procedura finalizzata alla irrigazione di una sanzione per la condotta illegittima e lesiva dei diritti, ai danni di un giudice dell’esecuzione immobiliare considerato che il Giudice delle esecuzioni immobiliari doveva verificare la titolarità ad agire di AMCO per quanto concerne una esecuzione immobiliare.

A tal riguardo è stato depositato un ricorso in opposizione ex articolo 615 c.p.c. e richiesta estinzione del giudizio per carenza di legittimazione ad agire di AMCO

È stato chiesto che il Ministero della Giustizia e il Tribunale di Roma pongano fine a queste situazioni incresciose che ledono profondamente l’immagine della Giustizia, ponendo fine al ciclo vizioso della compravendita di immobili abusivi che non solo non possono essere sanati ma che addirittura vengono esecutati nonostante vi sia una carenza di documentazione che non attesti l’avvenuta cessione del contratto di mutuo e che addirittura manca anche la notifica dell’atto di cessione tramite l’ufficiale giudiziario.

A fronte della sopra esposta situazione, è stato chiesto formalmente e sollecitato l’invio degli Ispettori del Ministero della Giustizia presso il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE – ESECUZIONI IMMOBILIARI