(AGENPARL) – mer 21 febbraio 2024 anno 2024

ACRA Agenzia Consiglio regionale dell’Abruzzo

GARANTE INFANZIA, VENERDÌ LA PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA PER L’AFFIDO FAMILIARE E DEL TAVOLO PER I MINORI DISABILI

(ACRA) – Pescara, 21 febbraio – Venerdì 23 febbraio 2024, alle ore 10, nella sala D’Ascanio del Palazzo del Consiglio regionale, in Piazza Unione a Pescara, è in programma la conferenza stampa di presentazione della giornata per la promozione dell’affido familiare (che si svolgerà domenica 25 febbraio in tutta la regione). All’incontro con i giornalisti parteciperanno: la garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Abruzzo Maria Concetta Falivene, il presidente di Confimi Industria Abruzzo Luca Tosto, la direttrice di Confimi Alessandra Relmi e un rappresentante della Società Unica Abruzzese di Trasporto ( Tua ).

A seguire, alle ore 10.30, si terrà una conferenza stampa per presentare i lavori del Tavolo per i bambini e gli adolescenti con disabilità . Saranno esaminate le problematiche dei genitori che vivono la disabilità dei figli e illustrati i dati della realtà abruzzese. Saranno presenti, oltre alla garante Falivene, il dott. Stefano Tumini, il prof. Mauro Chillante, il dott. Giuliano Ascani, il dott. Modesto Lanci, il presidente di ‘Autismo Abruzzo’ Dario Verzulli e i rappresentanti delle associazioni di settore. (red)

