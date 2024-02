Comunicato stampa | SICCITÀ, COLDIRETTI CUNEO: SI ACCELLERI SUL PIANO INVASI PER RACCOGLIERE ACQUA

(AGENPARL) – mer 21 febbraio 2024 N. 32 – 21 Febbraio 2024

SICCITÀ, COLDIRETTI CUNEO: SI ACCELLERI SUL PIANO INVASI PER RACCOGLIERE ACQUA

La portata del Po dimezzata, quinto gennaio più caldo dal 1958 in Piemonte

L’inizio d’anno bollente con una temperatura superiore di 1,6 gradi rispetto alla media storica aggrava la siccità nelle campagne e manda la natura in tilt. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulle rilevazioni ISAC CNR relative al mese di gennaio 2024 nel confronto con la media del periodo 1991-2020. In Piemonte, la portata d’acqua del Po è dimezzata, gli altri fiumi si trovano in condizioni simili. Le precipitazioni si sono ridotte del 25% rispetto alla normalità in questo periodo. Le temperature regionali sono superiori alla media di 1,7°C: è stato il quinto gennaio più caldo dal 1958, secondo i dati di ARPA.

“Da Nord a Sud del Piemonte – evidenzia Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo – iniziano ad esserci i primi segnali legati alla siccità. L’assenza di piogge e la poca neve caduta mettono a rischio, infatti, le semine di cereali e legumi, i pascoli, l’ortofrutta, le vigne. L’agricoltura è l’attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici ma è anche il settore più impegnato per contrastarli e tale obiettivo richiede un impegno ed una maggiore flessibilità da parte delle Istituzioni competenti. In questo scenario, serve un coordinamento tra gli enti preposti alla gestione idrica ed è necessario, attraverso un’attenta pianificazione, mettere in atto interventi strutturali per efficientare le risorse idriche, anche attraverso l’impiego dei fondi dello Sviluppo rurale.

“Servono anche investimenti con progetti di lungo respiro – aggiunge Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo – che vadano oltre l’emergenza come il piano elaborato dalla Coldiretti con ANBI che punta ad aumentare la raccolta di acqua piovana, oggi ferma all’11%, attraverso la realizzazione di invasi che garantiscano acqua per gli usi civili, per la produzione agricola e per generare energia pulita idroelettrica”.

Ufficio Comunicazione

COLDIRETTI CUNEO

Sito web: cuneo.coldiretti.it

[cid:image009.png@01DA64CE.E82A2E50]

[Descrizione: Logo_Facebook] [Descrizione: Logo_Instagram] [Descrizione: Logo_YouTube]

__________________________________________________________

Rispetta l’ambiente: se non è necessario, non stampare questa email