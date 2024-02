(AGENPARL) – mer 21 febbraio 2024 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

per approfondimenti consultare il nostro sito: [ http://www.deputatipd.it/ | http://www.deputatipd.it ]

Codice strada: Pd, bocciati emendamenti su angoli ciechi, sicurezza a rischio

“Bocciati oggi in commissione Trasporti alla Camera gli emendamenti del Pd che chiedevano di fermare la scia di sangue dovuta agli angoli ciechi dei veicoli in circolazione attraverso l’installazione di appositi dispositivi”. Così i deputati democratici firmatari degli emendamenti sugli angoli ciechi Casu, Gianassi, Barbagallo, Ghio, Bakkali, Morassut, Roggiani e Mauri che aggiungono: “non abbiamo potuto votare una proposta di riformulazione così vaga da non contenere nemmeno la parola ‘angoli ciechi’ nel testo e che non conteneva l’adeguamento al parco mezzi esistente del rispetto delle norme europee, che per i nuovi mezzi renderanno i dispositivi obbligatori da giugno. Ripresenteremo in aula i nostri emendamenti e continueremo a batterci per portare avanti la proposta di legge che abbiamo depositato per fornire una soluzione normativa nazionale a un’emergenza che non può continuare ad essere ignorata e necessita a un apposito fondo che sostenga gli operatori in questo cambiamento assolutamente necessario. Ogni giorno perso aumenta il numero di morti sulle strade: sulla sicurezza stradale il Ministro Salvini invece di minare l’autonomia dei Sindaci dovrebbe cominciare a intervenire per quanto di sua diretta competenza”.

Roma, 21 febbraio 2024