(ACON) ALLOGGI ATER. PATTO-CIVICA: SENTENZA CONSULTA, NUOVA FIGURACCIA LEGA

Trieste, 13 feb

dei suoi alleati ancora una volta sono stati smentiti non solo

dal buonsenso, ma anche dalla Corte Costituzionale”.

Lo afferma in una nota il gruppo consiliare Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg in merito alla sentenza della Suprema

Corte con la quale ? stata bocciata la legge regionale sulla

concessione degli alloggi Ater modificata dall’amministrazione

Fedriga nel 2018 e “nella quale si discriminava le persone

extracomunitarie, obbligandole a presentare documenti spesso non

reperibili nei Paesi d’origine”.

“? tempo che il Centrodestra – dichiarano i consiglieri Massimo

Moretuzzo, Enrico Bullian, Simona Liguori, Giulia Massolino e

Marco Putto – si renda conto che l’immigrazione ? un fenomeno

epocale e complesso, che deve essere governato con umanit? e

razionalit?, anche nell’interesse delle nostre comunit? e del

nostro sistema produttivo”.

“Le previsioni demografiche – proseguono gli esponenti di

Opposizione – sono evidenti: le persone in et? lavorativa nel

2050 saranno 110mila in meno rispetto ad oggi. Se vogliamo dare

una speranza di sostenibilit? economica e sociale al

Friuli-Venezia Giulia del futuro, questo ? un dato con cui fare i

conti, anche per affrontare in modo razionale il tema delle

migrazioni. Le politiche discriminatorie e intolleranti non

risolvono i problemi, cos? come gli slogan sparsi a piene mani

durante le campagne elettorali”.

“Pattuglie di forestali sui confini, fili spinati, telecamere a

infrarossi e tutte le altre sparate del Centrodestra – concludono

i consiglieri e le consigliere del Patto-Civica – sono state solo

propaganda. La verit? ? che l’Amministrazione Fedriga ha fallito

nella gestione del sistema di accoglienza, che ora ? allo sbando,

come dimostrano le centinaia di persone che vivono nel degrado

pi? assoluto al Silos di Trieste. La sentenza della Corte ?

l’ennesima figuraccia della Lega”.

