Ultima sfilata del Carnevale Castiglionese

(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 NOTA STAMPA

L’atmosfera festosa del Carnevale torna ad invadere Castiglione della Pescaia domenica 11 febbraio, per l’ultima sfilata del ” Circus “.

Tante sorprese sotto il tendone di Piazza Garibaldi a partire dalle 14:30, con i figuranti del Comitato Carnevale Castiglionese e del CCN-Centro Commerciale Naturale, giochi ed attrazioni per divertire grandi e piccini. Ospite l’ Accademia dei Piccoli di Debora Ferretti che animerà la giornata con balli e coreografie, e lezioni aperte per bambini che potranno imparare qualche passo di danza divertendosi.

Per chiudere questo Carnevale castiglionese, super festa in maschera martedì 13 febbraio a partire dalle 20:00 presso il palasport di Casa Mora .