Trovato in possesso di contanti e cocaina. Una persona arrestata.

Nuoro, 07 febbraio 2024

COCAINA E CONTANTI AD OROSEI. ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Orosei, supportati da personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna, nell’ambito di mirati e capillari servizi anti-droga hanno arrestato ieri mattina un 65enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, all’esito di una perquisizione, è stato sorpreso in possesso di ben 65 grammi di cocaina, 3 bilancini di precisione e considerevole quantità di materiale per il confezionamento di dosi, oltre a 4.500 euro contanti, sequestratigli in quanto ritenuti provento di pregressa attività delittuosa. Determinante, per il rinvenimento della sostanza, anche l’operato delle due unità cinofile specializzate, i pastori tedeschi Black e Rea del Nucleo Cinofili Carabinieri di Abbasanta. L’indagato è stato posto in regime di arresti domiciliari.

Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in suo favore.