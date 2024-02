(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 *SS275, Caroppo (FI): Traguardo vicino, posto un altro tassello per la

realizzazione *

ROMA, 8 febbraio – “Un altro tassello è stato posto per la realizzazione

della SS275 Maglie-Leuca: il 17 gennaio scorso è stata nominata da ANAS la

Commissione e nel giro di qualche settimana si provvederà

all’aggiudicazione e, di conseguenza, all’inizio dei lavori”, ad

annunciarlo è il deputato salentino On. Andrea Caroppo, Responsabile

Trasporti di Forza Italia e Capogruppo in Commissione Trasporti. “Dopo

quasi 30 anni di attesa – prosegue – manca poco al traguardo e finalmente

anche il Sud Salento potrà avere un’arteria moderna e scorrevole e

garantire la mobilità dei cittadini e lo sviluppo delle imprese. La 275

Maglie-Leuca è un’opera fondamentale di cui cittadini avevano ormai perso

le speranze e che avrà la firma del Governo di Centrodestra e di Forza

Italia. Per questo ringrazio sentitamente il Sottosegretario Tullio

Ferrante, delegato alle opere commissariate, per aver prestato massima

attenzione all’opera sin dal primo giorno di governo a supporto della

nostra azione parlamentare”, conclude Caroppo.