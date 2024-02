Il Comune di Castiglione della Pescaia protagonista alla BIT di Milano

(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 Il Comune di Castiglione della Pescaia protagonista alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano

Il Comune di Castiglione della Pescaia ha partecipato, con l’ Ambito Maremma Toscana area Nord, alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, una delle fiere più importanti a livello nazionale per la promozione delle politiche turistiche.

«Abbiamo avuto la possibilità – ha spiegato l’assessore al turismo Susanna Lorenzini – di presentare il nostro Ambito e i prodotti turistici che è in grado di offrire. Viviamo in un territorio diversificato, che va dalla costa all’entroterra, e questa nostra peculiarità ci consente di realizzare e programmare prodotti turistici altrettanto vari e diversificati, e anche innovativi».

L’Ambito Maremma Toscana area Nord comprende i Comuni di Castiglione della Pescaia, Follonica, Massa Marittima, Scarlino, Gavorrano, Roccastrada, Monterotondo Marittimo e Montieri. In un territorio così vasto l’offerta turistica può spaziare da quella balneare, che rappresenta sicuramente l’eccellenza e la maggiore attrattiva, all’outdoor, lo slow tourism o l’active tourism, al turismo culturale e quello enogastronomico.