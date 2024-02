(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 * De Luca, Pavanelli, Fiorelli, Simonetti (M5S): “Le finte dimissioni di

Bandecchi tengono in ostaggio una città per risolvere i problemi interni al

suo partito”*

“Non farò più da qui a 20 giorni il sindaco di Terni”. La frase con cui

Stefano Bandecchi ha annunciato le sue dimissioni da sindaco di Terni è

quantomeno equivoca. Un fatto senza precedenti, uno scherzo di Carnevale

che rappresenta la peggiore umiliazione per la città, ben oltre le violenze

verbali degli ultimi giorni. Ci troviamo di fronte all’ennesimo esperimento

sociale finalizzato a vedere fino a quando i cittadini ternani

sopporteranno questa presa in giro. E’ evidente che le dimissioni di

Bandecchi sono strumentali. Servono solo per superare il conflitto di

interessi sul progetto stadio-clinica e soprattutto per minacciare e

richiamare all’ordine i suoi eletti e rappresentanti di giunta con lo

scioglimento del consiglio comunale. Se Bandecchi arriva a tanto per farsi

obbedire da una maggioranza composta da rappresentanti di un solo partito

che senza di lui non prenderebbero nemmeno un voto vuol dire che è in grave

difficoltà. Inaccettabile che le spaccature interne ad Alternativa Popolare

possano gettare la città in una situazione di totale instabilità.

L’ennesima azione di totale mancanza di rispetto verso la democrazia e le

istituzioni che abbiamo visto in questi mesi in un quadro di devastazione

della città.

*Thomas De Luca consigliere regionale M5S UmbriaEmma Pavanelli deputata

alla Camera M5SClaudio Fiorelli consigliere comunale M5S Terni*Luca

Simonetti referente gruppo territoriale M5S Terni *