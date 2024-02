[Comune Palermo] Forno crematorio. Dichiarazione consigliere Imperiale

(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 “Con l’affidamento dei lavori per il nuovo forno crematorio diamo il via a

un’opera importante, evitando ai cittadini ulteriori disagi. Un plauso

all’assessore Totò Orlando che sta mantenendo tutti gli impegni che

c’eravamo prefissati come amministrazione. Finalmente, quando i lavori

saranno ultimati, risolveremo un problema, consentendo ai cittadini di

poter cremare i propri cari a Palermo senza dover affrontare lunghi viaggi,

come accade fino ad adesso, con un notevole esborso di denaro”.

Lo dichiara Salvatore Imperiale, presidente della IV Commissione

consiliare.

Antonella Di Maggio

Ufficio stampa

Comune di Palermo