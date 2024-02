Il segretario al Commercio degli Stati Uniti Gina Raimondo annuncia la leadership esecutiva chiave presso l’Istituto statunitense per la sicurezza dell’intelligenza artificiale

(AGENPARL) - ROMA, 7 Febbraio 2024 - Il National Institute for Standards and Technology (NIST) del Commercio ospiterà l’istituto statunitense per la sicurezza dell’intelligenza artificiale.

Il segretario al Commercio degli Stati Uniti Gina Raimondo ha annunciato oggi i membri chiave del gruppo dirigente che guiderà l’AI Safety Institute (AISI) degli Stati Uniti, che sarà istituito presso il National Institute for Standards and Technology (NIST). Raimondo ha nominato Elizabeth Kelly alla guida dell’istituto come direttore e Elham Tabassi a ricoprire il ruolo di chief technology officer. L’Istituto statunitense per la sicurezza AI è stato istituito sotto la direzione del NIST sotto la direzione del presidente Biden per supportare le responsabilità assegnate al Dipartimento del Commercio in base allo storico ordine esecutivo del presidente.

“Sono fiducioso che, sotto la guida di Elizabeth Kelly ed Elham Tabassi, l’Istituto statunitense per la sicurezza dell’intelligenza artificiale sarà ben posizionato per sviluppare la scienza di misurazione necessaria per promuovere uno sviluppo sicuro e affidabile dell’intelligenza artificiale”, ha affermato il sottosegretario al Commercio per gli standard e la tecnologia. e il direttore del NIST Laurie E. Locascio.

“L’ambizioso mandato del Safety Institute di sviluppare linee guida, valutare modelli e perseguire la ricerca fondamentale sarà vitale per affrontare i rischi e cogliere le opportunità dell’intelligenza artificiale. Sono entusiasta di lavorare con il talentuoso team del NIST e la più ampia comunità dell’IA per far avanzare la nostra comprensione scientifica e promuovere la sicurezza dell’IA. Anche se la nostra prima priorità sarà eseguire i compiti assegnati al NIST nell’ordine esecutivo del presidente Biden, non vedo l’ora di costruire l’istituto come una risorsa a lungo termine per il paese e il mondo”, ha affermato Elizabeth Kelly, assistente speciale del presidente per l’economia. politica.

“L’USAISI promuoverà la leadership americana a livello globale nelle innovazioni responsabili dell’intelligenza artificiale che miglioreranno le nostre vite. Dobbiamo avere una solida conoscenza della tecnologia, delle sue capacità attuali ed emergenti e dei suoi limiti. Il NIST sta prendendo l’iniziativa per creare la scienza, la pratica e la politica di sicurezza e affidabilità dell’IA. Sono entusiasta di far parte di questo straordinario team, alla guida dello sforzo di sviluppare linee guida e standard basati sulla scienza e supportati empiricamente per la misurazione e la politica dell’IA”, ha affermato Elham Tabassi, capo consulente AI del NIST.