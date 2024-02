(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 EVASIONE, GIORDANO (FDI): DATI CONFERMANO EFFICACIA POLITICHE MELONI CONTRO EVASIONE FISCALE

“La notizia annunciata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate di fronte ai vertici del Mef, secondo la quale nel 2023 l’intero perimetro della pubblica amministrazione ha recuperato quasi 31 miliardi di euro, rappresenta un importante traguardo che riflette l’efficacia delle politiche adottate dal governo Meloni nel contrasto all’evasione fiscale. Questo dato schiaccia sul nascere le argomentazioni delle opposizioni che continuamente accusano il governo di favorire gli evasori. La cifra recuperata, in aumento di 4,5 miliardi rispetto all’anno precedente, non solo è significativa di per sé, ma assume un’importanza ancora maggiore se confrontata con l’entità della manovra per l’anno corrente, come giustamente evidenziato. Questo successo deriva da un approccio bilanciato e mirato, che implica controlli più rigorosi per contrastare gli evasori, ma anche una maggiore comprensione e razionalità nel rapporto con i contribuenti. Mentre il governo e il Parlamento possono certamente continuare a migliorare, è innegabile che il percorso delineato, rafforzato anche dalla riforma fiscale, rappresenti la scelta corretta e promettente per il futuro dell’Italia”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Giordano.

