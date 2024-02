Comunicato-Interpellanza sul turismo ciclabile

(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 Aosta, 7 febbraio 2024

Comunicato stampa n. 66/SC

Interpellanza sul turismo ciclabile

Quali intendimenti rispetto al mercato del turismo ciclabile in Valle

d’Aosta? È quanto ha chiesto il gruppo Misto con un’interpellanza posta

nella seduta consiliare del 7 febbraio 2024.

«Au cours de l’année 2022 – a dit le Conseiller Claudio Restano -, en

Italie nous avons assisté à l’essor des vacances à vélo, avec une présence

de 33 millions de vacanciers utilisant ce véhicule et générant chiffre

d’affaires de plus de 4 milliards d’euros. Les régions du Veneto, du

Trentin et de la Toscane représentent à elles seules près de la moitié du

marché. La véritable nouveauté de ces dernières années est le développement

du cyclotourisme électrique: selon les dernières données de l’Associazione

nazionale ciclo motociclo accessori, 337.000 vélos électriques ont été

vendus en 2022, enregistrant une augmentation de 14% par rapport à 2021 et

de 72% par rapport à 2019. Le cyclotourisme est ainsi devenu une nouvelle

forme de tourisme, attentif à l’environnement, ainsi qu’une opportunité de

business pour les principaux acteurs du monde du tourisme. Nous souhaitons

connaître l’importance du marché du cyclotourisme dans notre région, ce qui

a été fait et les intentions et les projets futurs concernant ce secteur.»

L’Assessore al turismo e sport, Giulio Grosjacques, ha sottolineato che «

l’importanza del turismo legato alla bicicletta e delle sue prospettive di

crescita sono ben note e già contenute nel primo Piano di marketing

strategico della Valle d’Aosta, poi aggiornato, che colloca la bicicletta

di montagna tra i prodotti “star” dell’offerta turistica regionale, con

servizi dedicati, come quello per il trasporto bici. La risposta degli

operatori turistici e del settore ricettivo regionale è stata rilevante:

nel 2022 lo studio di Banca Ifis “Ecosistema della bicicletta” posizionava

la Valle al secondo posto, dopo il Trentino-Alto Adige, nella classifica

delle regioni migliori per l’accoglienza dei cicloturisti.»

«È in corso un censimento dell’intera offerta regionale e una verifica

delle implicazioni legali sulla pratica della mountain bike sia sui

sentieri che sulle piste forestali, sulle strade consortili e su quelle che

costeggiano i ru – ha aggiunto l’Assessore -. Questa ricognizione, della

quale è capofila l’Assessorato agricoltura, ha dato origine ad un tavolo

tecnico e si tradurrà, nel 2024, in un disegno di legge che consenta la

pratica della mountain bike su percorsi mappati e segnalati con diversi

gradi di difficoltà, inseriti nella Rete escursionistica della Valle

d’Aosta di prossima istituzione e dei quali sarà dichiarato il pubblico

interesse. La bozza del disegno di legge è attualmente in fase di esame da

parte dei vari portatori di interesse.»

In merito all’offerta turistica legata alla bicicletta, l’Assessore ha

sostenuto che «è regolarmente promossa, in Italia e all’estero, tramite

tutti gli strumenti di comunicazione attivati dall’Assessorato: eventi

fieristici, workshop, comunicazione on line, campagne pubblicitarie su