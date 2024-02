Colonnese Editore presenta “Gaetano e i bambini coraggiosi” di Massimo Andrei. Dal 12 febbraio in tutte le librerie

(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

“Gaetano e i bambini coraggiosi” di Massimo Andrei: Filangieri racconta i diritti dell’infanzia nelle colorate fiabe illustrate da Daniela PergreffiArriva in tutte le librerie italiane, il 12 febbraio 2024, Gaetano e i bambini coraggiosi di Massimo Andrei, colorata raccolta di fiabe ispirate alla Carta dei Diritti dell’Infanzia con le illustrazioni originali di Daniela Pergreffi, edito da Colonnese in un bel volume rilegato.

In queste pagine, rivolte ai giovanissimi lettori, Massimo Andrei veste i panni di Gaetano Filangieri, il filosofo napoletano che per primo, nel Settecento, ebbe l’intuizione del “diritto alla felicità”. E racconta con leggerezza ai bambini alcuni dei loro diritti fondamentali – uguaglianza, famiglia, opinione, salute, istruzione, gioco – attraverso le fantasiose e colorate storie del bambino Pino, del saggio Evelino, di Paperottolo Giallo, del Serpente Felice, delle pecore affidate al lupo, di Ciretto Folletto Dispetto. Che prendono forma nelle belle illustrazioni della brava Daniela Pergreffi, specializzata in “Grafica d’arte” e docente all’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Massimo Andrei, attore, regista e autore di cinema e teatro, è un esperto interprete dei racconti della tradizione popolare (in particolare di Giambattista Basile) e ha curato l’edizione di numerose fiabe. Pluripremiato per i film Mater Natura e

Benur, un gladiatore in affitto, è il volto e l'autore della campagna di comunicazione web Snack, uno spuntino di riflessione (premio WebFest Italia). Per Colonnese ha curato le Leggende napoletane di Matilde Serao e ha pubblicato le raccolte di fiabe Il cane di fuoco (2020) e Il fuoco della fossa (2023).

