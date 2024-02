(AGENPARL) – lun 05 febbraio 2024 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**

Comunicati del 05/02/2024

Garante per l'infanzia e l'adolescenza

7 febbraio: You will be found – Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo

Il 6 febbraio si celebra la Giornata della sicurezza in Internet e il 7 febbraio la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo: in questa occasione, l’Ufficio della Garante per l’infanzia e l’adolescenza propone in collaborazione con l’associazione musicale “Voci dal Nord” un evento per giovani al fine di sensibilizzare sul tema e prevenire il fenomeno.

