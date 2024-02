(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 [Rugby Notizie] Nazionale Under 20, Massimo Brunello commenta il post-Inghilterra

03 Febbraio 2024

Nazionale Under 20, Massimo Brunello commenta il post-Inghilterra

Treviso – Comincia nel modo più duro il Sei Nazioni 2024: gli Azzurrini hanno subito assaggiato lo spessore del Torneo, dovendo digerire rapidamente un 36 a 11 finale che coach Massimo Brunello commenta così in sala stampa. “Complimenti all’Inghilterra, squadra che ha confermato appieno un valore che sapevamo essere molto elevato. Quello che è emerso è la loro capacità di giocare un rugby estremamente cinico nei momenti-chiave della gara, qualcosa che a noi questa sera non è riuscito”

“Abbiamo sprecato tanto, troppo, partendo dalle due mete praticamente fatte e non chiuse nei primi venti minuti, quando avevamo un netto dominio territoriale, episodi che hanno fortemente indirizzato il match dove poi è andato, creando le condizioni per un punteggio finale che non ritengo rispecchi appieno quanto messo in campo dalle due squadre”.

“Senza dubbio abbiamo incontrato problemi importanti nelle fasi di conquista, mischie e touche in particolare, due aree dove siamo totalmente consapevoli di poter fare molto meglio. L’Inghilterra ha mostrato tutta la sua concretezza, mettendo tanta fisicità sui punti di collisione, dove abbiamo sofferto troppo, pur riconoscendole individualità importanti e un impianto di gioco valido”.

“Come non era il caso di tirare conclusioni affrettate dopo le buone prove contro Irlanda e Francia, allo stesso modo non si può valutare la qualità del gruppo dopo questa prima partita: il Sei Nazioni è un percorso lungo e complesso, dobbiamo saper fare tesoro di questa sconfitta lavorando per crescere, puntando subito un match competitivo contro l’Irlanda”.

SIX NATIONS U20 2024 | calendario Italia (ora locale Italia)

ITALIA U20 v INGHILTERRA U20 11-36

IRLANDA U20 v ITALIA U20

FRANCIA U20 v ITALIA U20

ITALIA U20 v SCOZIA U20

GALLES U20 v ITALIA U20

SEI NAZIONI U20 2024 | giocatori selezionati primi due turni:

ASCARI Davide (2004, Rugby Colorno 1975) | prima linea

BELLONI Mirko (2004, Verona Rugby) | ala

BELLUCCI Luca (2004, Rugby Roma Olimpic) | terza linea

BETTINI Pietro (2005, Rugby Parabiago) | prima linea

BINI Francesco (2004, Rugby Rovigo Delta) | ala

BOTTURI Jacopo (2004, Petrarca Rugby) | terza linea – CAPITANO

BOZZO Nicola (2004, USA Perpignan) | centro

CASILIO Lorenzo (2004, Rugby Vicenza) | mediano di mischia

D’ALESSANDRO Olmo (2004, Biarritz Olympique) | terza linea

DE VILLIERS Patrick (2004, Rugby Noceto FC) | centro

ELETTRI Lorenzo (2004, Rugby Rovigo Delta) | centro/ala

FUSARI Ferdinando (2004, Rugby Roma Olimpic 1930) | centro

GALLORINI Marcos (2004, Mogliano Veneto Rugby) | prima linea

GASPERINI Nicholas (2004, Rugby Viadana 1970) | prima linea

GRITTI Piero (2005, ASM Clérmont Auvergne) | seconda linea/terza linea

IMBERTI Francesco (2004, CUS Torino) | estremo

JIMENEZ Mattia (2004, Rugby Petrarca) | mediano di mischia

MIDENA Mattia (2005, Rugby Paese) | seconda linea

MILANO Giacomo (2005, UR Capitolina) | terza linea

MIRENZI Samuele (2004, VII Rugby Torino) | seconda linea

PADOAN Vittorio (2004, Casale Rugby) | prima linea

PELLICCIOLI Sergio (2005, Rugby Lyons) | prima linea

PISANI Federico (2004, Verona Rugby) | prima linea

PUCCIARELLO Martino (2004, CUS Milano Rugby) | mediano di apertura

REDONDI Tommaso (2005, Verona Rugby) | seconda linea

SCALABRIN Marco (2004, Rugby Vicenza) | ala

SICILIANO Valerio (2004, CA Briviste Corrèze) | prima linea

ZANANDREA Federico (2005, Mogliano Veneto Rugby) | centro

ZUCCONI Cesare (2004, Cavalieri U.R. Prati Sesto) | terza linea

Lo staff della Nazionale Under 20 2023-2024:

Commissario Tecnico: Massimo BRUNELLO

Tecnico Avanti: Roberto SANTAMARIA

Tecnico Trequarti: Mattia DOLCETTO

Team Manager: Andrea SACCÀ

Responsabile Preparazione Fisica: Massimo ZAGHINI

Assistente Preparazione Fisica: Mario DISETTI

Responsabile Logistica e Coordinamento: Ennio CAPPELLETTI

Area Medica: Giorgio DI GIACOMO – Leonardo ROLDAN – Stefano JACOTTI

Fisioterapisti: Matteo POLINI – Lorenzo GAI

Video Analyst:Dario VALENTE

