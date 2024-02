(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 [Rugby Notizie] Guinness Men’s Six Nations, una buona italia conquista il bonus difensivo con l’Inghilterra: all’Olimpico finisce 24-27

03 Febbraio 2024

GUINNESS MEN’S SIX NATIONS, UNA BUONA ITALIA CONQUISTA IL BONUS DIFENSIVO CON L’INGHILTERRA: ALL’OLIMPICO FINISCE 24-27

Roma – L’esordio dell’Italia di Quesada al Guinness Men’s Six Nations 2024 coinvolge i 57000 tifosi dello Stadio Olimpico di Roma, che hanno assistito a una prova di carattere degli Azzurri, capaci di concludere il primo tempo in vantaggio per 17 a 14 contro l’Inghilterra medaglia di bronzo all’ultima Coppa del Mondo. A spuntarla alla fine sono gli ospiti, che sfruttano un ottimo inizio di secondo tempo. La meta di Monty Ioane al minuto numero 85 chiude la partita sul 24-27 finale e fa conquistare all’Italia un punto in classifica, in virtù del bonus difensivo.

Nella ripresa hanno fatto il loro esordio il pilone Mirco Spagnolo e il flanker Alessandro Izekor, mentre prima dell’inizio della gara lo Stadio Olimpico ha tributato a Federico Ruzza un’ovazione per celebrare il raggiungimento dei 50 caps con la maglia Azzurra.

L’Italia giocherà domenica 11 febbraio a Dublino, contro i campioni in carica dell’Irlanda.

Roma, Stadio Olimpico, 3 febbraio 2024

Guinness Men’s Six Nations– I Giornata

Italia v Inghilterra 24-27 (17-14)

Marcatori: p.t. 5’ cp. Allan (3-0); 12’ m. Garbisi A. tr. Allan (10-0); 16’ cp. Ford (10-3); 20’ m. Daly (10-8); 26’ m. Allan tr. Allan (17-8); 33’ cp. Ford (17-11); 37’ cp. Ford (17-14) s.t. 5’ m. Mitchell tr. Ford (17-21); 14’ Ford (17-24); 26’ cp. Ford (17-27); 45’m. Ioane tr. Allan (24-27)

Italia: Allan; Pani (29’ st. Mori), Brex, Menoncello, Ioane; Garbisi P., Garbisi A (13’ st. Varney).; Cannone L (6’ st. Zuliani)., Lamaro (Cap), Negri (26’ st. Izekor); Ruzza (34’ st. Zambonin), Cannone N., Ceccarelli (6’ st. Zilocchi), Lucchesi (13’ st. Nicotera), Fischetti (26’st. Spagnolo)

all. Gonzalo Quesada

Inghilterra: Steward; Freeman (38’ st. Feyi-Waboso), Slade, Dingwall, Daly; Ford (26’st. Smith), Mitchell (20’ st. Care); Earl, Underhill (26’ st. Cunningham-South), Roots; Chessum (32’ st. Coles), Itoje; Stuart (16’ st. Cole), George (Cap, 34’ st. Dan), Marler (36’ st. Obano)

all: Steve Borthwick

arb: Paul Williams (NZR)

gdl: Nic Berry (RA); Nika Amashukeli (GRU)

TMO: Brett Cronan (RA)

Cartellini: 36’ st. Daly (Eng); 41’ st Lamaro (Ita)

Calciatori: Allan (3/4); Ford (6/7); Garbisi (1/1)

Player of the Match: Ethan Roots (Eng)

Note: pomeriggio soleggiato, 57000 spettatori

Alessandro Ferri

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Communications Specialist Rugby Femminile

Stadio Olimpico – Curva Nord

Foro Italico – 00135 Roma

Cancellati ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/frontusers/unsubscribe/5252-rugby-notizie-guinness-men-s-six-nations-una-buona-italia-conquista-il-bonus-difensivo-con-l-inghilterra-all-olimpico-finisce-24-27?userId=218853&userKey=QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component ) | Visualizza online ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/archive/5252-rugby-notizie-guinness-men-s-six-nations-una-buona-italia-conquista-il-bonus-difensivo-con-l-inghilterra-all-olimpico-finisce-24-27?userid=218853-QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component )