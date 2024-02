(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 LEGIONE CARABINIERI “SARDEGNA”

Comando Provinciale di Nuoro

Nuoro, 03 febbraio 2024

Compagnia di Nuoro:

NUORO. CATTURATO AUTORE DI TENTATO OMICIDIO

Nel pomeriggio del 03 febbraio scorso, i militari del NORM della Compagnia di Nuoro, in collaborazione con la Squadriglia di Pratobello, coadiuvati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna, e con l’ausilio di sorvolo del X Nucleo Elicotteri di Olbia, hanno proceduto alla cattura di un uomo resosi responsabile del tentato omicidio di Albino Sella, avvenuto in agro di Mamoiada nel febbraio 2020.Già destinatario di misura della custodia cautelare in carcere, da un anno era irreperibile. La cattura è avvenuta in impervia area rurale in agro di Mamoiada.

Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in suo favore.