GRAGNANO. CONTRIBUTI PER NUOVE ATTIVITA’ COMMERCIALI

(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*Gragnano, contributi per nuove attività commerciali nel centro storico. Il

sindaco D’Auria: “I privati investono con fiducia nella nostra Città”*

*“Un altro importante impegno della nostra amministrazione comunale per lo

sviluppo del territorio”*

“Un contributo da 10.000 euro per incentivare l’apertura di nuove attività

a Gragnano. Un altro importante impegno della nostra amministrazione

comunale per lo sviluppo del territorio, in linea con la rinnovata fiducia

che si avverte in maniera chiara e netta da parte dei privati e delle

imprese che stanno investendo sempre più sulla nostra Città. Un anno fa il

contributo si è rivelato un incentivo per nuove aperture. Ed ora ripetiamo

questa esperienza per valorizzare ulteriormente il nostro centro storico”.

Così Nello D’Auria, sindaco di Gragnano.

“Abbiamo strutturato un nuovo bando per assegnare i contributi seguendo

appositi requisiti, che valorizzeranno lo sviluppo dell’enogastronomia, la

promozione del territorio, la nostra storia e le nostre tradizioni. –

sottolinea il sindaco D’Auria – La novità stavolta riguarda l’estensione

delle aree per il contributo, che potrà essere erogato per le nuove

attività che avranno sede in via Roma, via Pasquale Nastro, piazza

Guglielmo Marconi e piazza Augusto Aubry. Un anno fa la nascita di nuove

attività giunse proprio all’esito del bando per la concessione di

contributi. Ed ora siamo pronti a fare nuovamente la nostra parte,

ripetendo questo percorso che ci vede fra le pochissime realtà in grado di

incentivare concretamente l’economia del territorio e di dare impulso alla

fiducia crescente di chi oggi finalmente vuole investire su Gragnano.

Questa iniziativa va ad aggiungersi a quelle già messe in campo: le

agevolazioni relative a pedane e dehors e soprattutto il protocollo

anti-camorra con detrazioni fiscali per chi denuncia il pizzo. Un incentivo

concreto per respingere qualsiasi tentativo di estorsione e racket da parte

della criminalità organizzata. – conclude il sindaco D’Auria – Insieme

continuiamo a lavorare per la legalità e per valorizzare la vocazione

turistica di questa nostra meravigliosa terra”.