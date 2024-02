(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 [Rugby Notizie] Sei Nazioni U20, l’Italia cade in casa con l’Inghilterra: 11-36

02 Febbraio 2024

SEI NAZIONI U20, L’ITALIA CADE IN CASA CON L’INGHILTERRA: 11-36

Roma – Esordio amaro per l’Italia U20 di Massimo Brunello, che a Monigo cede il passo all’Inghilterra. Il risultato finale, 11-36, rispecchiato i valori espressi in campo, con gli Azzurrini che hanno mosso il tabellino nel primo tempo col piede di Pucciariello, subendo però le ripartenze degli inglesi, trascinati da Henry Pollock, numero 7 autore di ben tre mete e Player Of the Match della gara.

La squadra di coach Brunello ha retto in mischia, ma l’efficienza offensiva dei giovani di Mark Mapletoft ha pagato: gli inglesi escono da Treviso con 5 punti in classifica. Gli Azzurrini se la vedranno la prossima settimana, in trasferta, con l’Irlanda.

Treviso, Stadio Monigo, 2 febbraio 2024

Six Nations U20 – I Giornata

Italia U20 v Inghilterra U20 (6-22)

Marcatori: p.t. 2’ cp. Kerr (0-3); 10’ cp. Pucciariello (3-3); 18’ cp. Pucciariello (6-3); 19’ m. Pollock tr. Kerr (6-10); 33’ m. Pollock tr. Kerr (6-17); 39’ m. Carnduff (6-22) s.t. 23’ m. Bellamy tr. Taylor (6-29); 27’ m. Siciliano (11-29); 37’ m. Pollock tr. Taylor (11-36)

Italia U20: Belloni (31’ st. De Villiers); Scalabrin, Zanandrea (20’st. Imberti), Bozzo, Elettri; Pucciariello, Casilio (24’ st. Jimenez); Botturi (Cap.), Bellucci (24’ st. Zucconi), Gritti; Milano, Redondi; Gallorini (24’ st. Ascari), Gasperini (23’st. Siciliano), Pisani (9’ st. Pelliccioli)

all. Massimo Brunello

Inghilterra U20: Redshaw; Cousins, Waghorn (11’ pt. Spencer), Kerr (1’st. Bellamy), Wills (37’ st. Jones); Taylor, Douglas; Carr (11’st. Michelow), Pollock, Carnduff (Cap.); Kpoku, Sodeke (9’st. Bailey); Sela (23’ st. Halliwell), Wright (37’ st. Oliver), Opoku-Fordjour (26’ st. Kirk)

all: Mark Mapletoft

arb: Evan Urruzmendi (FFR)

gdl: Benoît Rousselet (FFR); Ian Kenny (SRU)

TMO: Thomas Charabas (FFR)

Cartellini: nesuno

Calciatori: Pucciariello (2/3); Kerr (3/4); Taylor (2/2)

Player of the match: Henry Pollock (Eng)

Note: Serata serena, 4016 spettatori

Alessandro Ferri

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Communications Specialist Rugby Femminile

Stadio Olimpico – Curva Nord

Foro Italico – 00135 Roma

