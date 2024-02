(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 [Rugby Notizie] Italia, due cambi contro l’Inghilterra: Capuozzo e Iachizzi si fermano, Pani dall’inizio e Izekor pronto all’esordio in panchina

02 Febbraio 2024

ITALIA, DUE CAMBI IN FORMAZIONE

Lo staff medico della Nazionale italiana rugby maschile informa che Ange Capuozzo e Edoardo Iachizzi non saranno a disposizione per il match contro l’Inghilterra.

Il trequarti azzurro non potrà scendere in campo a causa di una gastroenterite, la seconda linea della Nazionale ha sofferto il riacutizzarsi di un trauma pregresso alla spalla sinistra.

Con il numero 14 scenderà in campo Lorenzo Pani, mentre in panchina saranno presenti con il numero 20 l’esordiente Alessandro Izekor e con il numero 23 Federico Mori.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Tommaso ALLAN (Perpignan, 79 caps)

14 Lorenzo PANI (Zebre Parma, 5 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 30 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 12 caps)

11 Monty IOANE (Lione 25 caps)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 31 caps)

9 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 7 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 16 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 33 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 52 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 49 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 36 caps)

3 Pietro CECCARELLI (Perpignan, 31 caps)

2 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 17 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 36 caps)

a disposizione

16 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 18 caps)

17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, esordiente)

18 Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 16 caps)

19 Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 3 caps)

20 Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, esordiente)

21 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 17 caps)

22 Stephen VARNEY (Gloucester, 24 caps)

23 Federico MORI (Aviron Bayonnais, 13 caps)

