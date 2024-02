(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 COMUNICATO STAMPA

QUALITA’ DELL’ARIA: DIVIETI PARZIALI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRIVATA PER SABATO 3, DOMENICA 4 e LUNEDI’ 5 FEBBRAIO 2024

Roma, 2 febbraio 2024 – A seguito delle rilevazioni effettuate dalla rete urbana di monitoraggio, che hanno registrato il superamento del valore limite per il PM10 nelle giornate precedenti, e acquisite le previsioni modellistiche sullo stato della qualità dell’aria e della sua evoluzione, fornite da Arpa Lazio, che indicano sull’area di Roma, per i prossimi giorni, il permanere di una situazione di criticità con il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni di inquinanti atmosferici, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini si è reso necessario intervenire con misure idonee a limitare la circolazione dei veicoli a maggior impatto ambientale, come previsto dalla legislazione vigente.

Pertanto, con Ordinanza del Sindaco del 2 febbraio 2024 si dispone il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRIVATA, nell’area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della Z.T.L. “Fascia Verde” (oltre ai divieti permanenti già previsti nell’Ordinanza del sindaco n. 115/2023) per le seguenti tipologie di veicoli:

SABATO 3 FEBBRAIO 2024

DALLE ORE 7.30 ALLE 12:30 e DALLE 17:30 ALLE 19

– Autovetture alimentate a benzina Euro 3

– Autovetture alimentate a gasolio Euro 4

– Ciclomotori e motoveicoli (a 3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2

DALLE ORE 7.30 ALLE 10.30 E DALLE 16.30 ALLE 19

– Autoveicoli alimentati a benzina Euro 3 e a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3)

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2024

DALLE ORE 7.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30

– Autovetture alimentate a benzina fino a Euro 3 e a gasolio fino a Euro 4

– Autoveicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3) alimentati a benzina fino a Euro 3 e a gasolio fino a Euro 4

– Ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote fino a Euro 1 e ciclomotori e motoveicoli, a 3 e 4 ruote, alimentati a gasolio fino a Euro 2

LUNEDI’ 5 FEBBRAIO 2024

DALLE ORE 9 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 19

– Autovetture alimentate a benzina Euro 3

– Autovetture alimentate a gasolio Euro 4

– Ciclomotori e motoveicoli (a 3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2

DALLE ORE 7.30 ALLE 10.30 E DALLE 16.30 ALLE 20:30

– Autoveicoli alimentati a benzina Euro 3 e a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3)

Inoltre, nelle giornate del 3, 4 e 5 FEBBRAIO sull’intero territorio comunale, si dispone:

– Il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non rispettano i valori di emissione previsti almeno per la classe 3 stelle (D.M. n. 186 del 7 novembre 2017 );

– Il divieto assoluto di combustioni all’aperto per qualsiasi tipologia;

– Il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

– Il potenziamento del lavaggio delle strade;

– Il potenziamento dei controlli sul rispetto dei divieti da parte degli Organi preposti

Per l’elenco completo delle deroghe/esenzioni ai suddetti divieti di circolazione veicolare consultare il testo completo dell’ordinanza, pubblicato sul portale di Roma Capitale all’indirizzo [ http://www.comune.roma.it/ | http://www.comune.roma.it ]