Comunicato stampa Il Rettore dell’Università di Foggia Lorenzo Lo Muzio nomina Prorettore vicario la prof.ssa Francesca Cangelli

(AGENPARL) – gio 01 febbraio 2024 *Comunicato stampaIl Rettore dell’Università di foggia, Lorenzo Lo Muzio,

nomina Prorettore vicario la prof.ssa Francesca Cangelli.*

*Foggia 1 febbraio 2024*. Il Rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo

Muzio, ha conferito, in data odierna, l’incarico di Prorettore vicario

alla prof.ssa Francesca Cangelli, professore ordinario di Diritto

Amministrativo. La nomina della Prof.ssa Cangelli segue la revoca della

suddetta carica alla prof.ssa Milena Sinigaglia per il venir meno del

rapporto fiduciario.

Con la medesima motivazione sono state revocate le deleghe rettorali alle

proff.sse Mariangela Caroprese ( placement), Valentina Cuocci

(riservatezza, trasparenza e anticorruzione), Daniela Dato (orientamento) e

Anna Grazia Lopez (formazione in ambito penitenziario).

*Con preghiera di cortese pubblicazione*

Ufficio Stampa, Comunicazione istituzionale ed Eventi di Ateneo

Università di Foggia

Via Gramsci 89-91 – 71122 Foggia