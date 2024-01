COMUNICATO STAMPA 31.01.2024

(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: “Importante ordinanza della

Cassazione: barriere architettoniche discriminatorie verso le persone

disabili”

Discriminazioni in condominio per chi ha problemi motori. Il tema è di

strettissima attualità alla luce degli incentivi per l’abbattimento delle barriere

architettoniche a cui si può far ricorso, rimodellati dal decreto legge 212/23

con la riduzione dello spettro degli interventi agevolabili con il 75%: ora sono

incentivabili le opere per eliminare le barriere architettoniche «aventi ad

oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme

elevatrici».

Sul tema l’ordinanza di Cassazione 17138/2023 ha statuito che «in materia di

tutela antidiscriminatoria delle persone con disabilità vittime di disparità di

trattamento

nell’ambito

contesto

condominiale,

costituisce

discriminazione, ai sensi dell’articolo 2 della legge 67/2006, la situazione di

inaccessibilità

all’edificio

determinata

dall’esistenza

barriere

architettoniche».

All’origine della pronuncia il caso di un disabile impossibilitato ad andare a

trovare la sorella, residente in un condominio a lui inaccessibile. L’uomo

aveva citato Comune e amministratore dello stabile, chiedendo la condanna in

solido per condotta discriminatoria, oltre al risarcimento del danno, e i supremi

giudici hanno accolto la richiesta.

La legge 67/2006 dispone per le persone con disabilità, di cui all’articolo 3

della legge 104/1992, una particolare tutela giurisdizionale per tutte quelle

situazioni in cui il disabile risulti destinatario di trattamenti discriminatori al di

fuori di un rapporto di lavoro.

La Supreme corte nel richiamare i principi espressi dalla legge 67/2006

(articolo 2) ha ribadito che «l’esistenza di un’ampia definizione legislativa e

regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa

sull’obbligo dell’eliminazione delle prime, e sul diritto alla seconda per le

persone con disabilità, immediatamente precettiva e idonea a far ritenere prive

di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di

svantaggio in cui si vengano a trovare i disabili, consentendo loro il ricorso

alla tutela antidiscriminatoria, quando l’accessibilità sia impedita o limitata, a

prescindere dall’esistenza di una norma regolamentare apposita che attribuisca

la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi»

(Cassazione 18762/2016 e Cassazione 3691/2020). Da ultimo il concetto

stesso di disabilità va interpretato in senso ampio, sì da doversi ritenere che la

normativa concernente il superamento e l’eliminazione delle barriere

architettoniche di cui alla legge 13 del 1989, articolo 2, sia applicabile anche

alle persone che, in conseguenza dell’età avanzata, pur non essendo portatori

di handicap, abbiano comunque disagi fisici e difficoltà motorie.

La giurisprudenza della Suprema corte ha d’altro canto sottolineato come

l’impossibilità di osservare tutte le prescrizioni della legge 13/89 per

particolari caratteristiche dell’edificio non comporti la totale inapplicabilità

delle disposizioni di favore finalizzate anche solo ad agevolare l’accesso agli

immobili dei soggetti versanti in condizioni di minorazione fisica.

Ciò che risulta determinante al riguardo è che l’intervento produca comunque

un risultato «conforme alle finalità della legge, attenuando sensibilmente le

condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione»

(Cassazione 4734/2015 e Cassazione 21568/2012).

Si può concludere quindi che, laddove il condominio abbia omesso qualsiasi

intervento volto all’abbattimento delle barriere architettoniche, il soggetto

portatore di disabilità anche non condomino potrà agire contro il

condominio/amministratore avvalendosi della tutela antidiscriminatoria della

legge 67/2006 con lo scopo di ripristinare la parità di trattamento, così da

consentirgli di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita di relazioni

sociali.

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania,

l’avv. Paolo Colombo dichiara: “La tutela ha una portata ampia per chi è

impedito o limitato nell’accessibilità. L’obbligo di eliminare gli ostacoli ha

natura precettiva”.

Il Garante dei disabili

Avv. Paolo Colombo