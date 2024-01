LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PONTICELLO FERROVIARIO IN MURATURA POSTO IN VIA STRADA PER PATRI

(AGENPARL) – BRINDISI mar 30 gennaio 2024



L’Amministrazione comunale informa i cittadini che, con Ordinanza Dirigenziale del “Settore Lavori e Opere Pubbliche. Mobilità Urbana” n. 33 del 30/01/2023, si dispone, a far data dal 05 febbraio 2024 e sino al 16 febbraio 2024, ogni giorno, nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le 05:00, la chiusura della via Strada per Patri per lavori di pulizia e manutenzione ordinaria del ponticello ferroviario in muratura.

Tale chiusura, interesserà il tratto compreso tra l’impianto semaforico posto in prossimità dell’intersezione con via Tor Pisana fino all’intersezione con la via provinciale per Lecce.

In tale periodo, e nelle fasce orarie indicate, sarà altresì vietato il transito veicolare e la fermata su entrambi i lati a tutti i veicoli, con rimozione forzata degli stessi.

