L’assedio di Parigi: Gli agricoltori chiudono gli ingressi alla capitale francese per protestare contro l’agenda verde

(AGENPARL) - ROMA, 29 Gennaio 2024 - Lunedì, dando il via all’“Assedio di Parigi”, migliaia di agricoltori sono saliti sui loro trattori in un tentativo coordinato di bloccare gli ingressi alla capitale francese per protestare contro le politiche verdi globaliste che, secondo loro, stanno distruggendo la loro capacità di rimanere in attività.

In un’escalation dell’ultimo esempio di rivolte popolari che sono arrivate a definire il mandato del presidente Macron, gli agricoltori sono scesi con i loro trattori per chiudere le principali autostrade che portano a Parigi lunedì, dopo una settimana di proteste simili in tutto il paese.

Secondo il quotidiano Le Figaro , gli agricoltori hanno attuato con successo blocchi su otto principali autostrade, con trattori allineati per decine di chilometri attorno alla tangenziale che circonda Parigi. In totale , 16 autostrade e 30 dipartimenti amministrativi della città sono stati colpiti dalle manifestazioni di lunedì, mentre rivolte separate di agricoltori sono continuate in almeno altre 40 località in tutto il paese.

#BlocusDeParis : depuis ce lundi 14h, les #AgriculteursEnColere occupent l’autoroute #A10 avec un barrage de tracteurs au niveau de #Longvilliers.



Les syndicats agricoles ont mis en place des barrages sur 8 grands axes conduisant à la capitale pour le « Siège de #Paris ». pic.twitter.com/nteZzUmHSj — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) January 29, 2024

Secondo quanto riferito, il presidente Emmanuel Macron terrà lunedì un incontro di emergenza con i ministri del suo governo all’Eliseo per essere informato sulla “panoramica della situazione agricola”. Nel frattempo, Gabriel Attal, che è stato insediato come il più giovane primo ministro francese all’inizio di questo mese da Macron, secondo quanto riferito terrà trattative cruciali con il leader del sindacato degli agricoltori FNSEA Arnaud Rousseau e il capo dei Giovani Agricoltori Arnaud Gaillot lunedì sera.

L’“Assedio di Parigi” è stato indetto lo scorso fine settimana dopo che i tentativi del primo ministro Attal di placare la rabbia dei contadini con diverse “concessioni” sono stati respinti perché non erano andati abbastanza lontano.

Non è chiaro esattamente quante delle 140 richieste degli agricoltori il governo francese possa effettivamente soddisfare, dato che molte delle soffocanti norme dell’agenda verde sono state imposte dall’UE. Tuttavia, gruppi di agricoltori e politici populisti hanno notato che il partito di Macron a Bruxelles è stato uno dei principali sostenitori della causa del cambiamento climatico e, quindi, è ancora da biasimare.

#BlocusDeParis, sur l’autoroute #A15, le point de blocage des #AgriculteursEnColere est en place depuis 14h ce jour. Un barrage policier est présent pour empêcher les #Agriculteurs d’avancer plus proche de #Paris. pic.twitter.com/Z7d0QtAurT — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) January 29, 2024

Lunedì, parlando da un posto di blocco fuori Parigi, il presidente del sindacato dei contadini FDSEA di Yvelines, Luc Janottin, ha detto: “Vogliamo dire al signor Attal che deve lavorare per i suoi sudditi invece di passeggiare nelle fattorie. La Francia potrebbe sospendere da un giorno all’altro tutte le norme ambientali che complicano le nostre vite e ci aspettiamo che lo faccia!”

Janottin ha detto che lo scopo delle proteste non era quello di “infastidire gli automobilisti” e che i contadini avrebbero permesso alle persone di spostarsi attraverso i blocchi, dicendo: “Il blocco di Parigi è solo un’immagine. Non impediremo completamente alle persone di spostarsi. Vogliamo soprattutto dimostrare la nostra presenza, dire che siamo stanchi di fare pratiche burocratiche piuttosto che il nostro lavoro”.

Oltre a prendere di mira Parigi, almeno 80 trattori hanno bloccato l’autostrada A7 e altre zone fuori Lione, dove anche gli agricoltori locali hanno parlato di “assedio” della città.

“Un assedio dura normalmente a lungo, non siamo specialisti nel blocco ma lo manterremo per tutto il tempo necessario”, ha detto il capo della sezione regionale del sindacato FNSEA Michel Joux. “C’è una tensione palpabile e una motivazione eccezionale”.

Le strade critiche che portano a Marsiglia, comprese le autostrade A7 e A55, sono state oggetto di “operazioni lumache”, hanno detto i funzionari locali, aggiungendo che la A50 è “attualmente completamente ferma”.

La battaglia tra l’agricoltura e i sostenitori dell’agenda verde è destinata a diventare una questione chiave nelle prossime elezioni del Parlamento dell’Unione Europea di giugno, con gli agricoltori e le comunità rurali che si sollevano in Francia, Germania, Polonia, Romania e precedentemente nei Paesi Bassi sulle normative verdi, che sostengono che siano diventati troppo da gestire, oltre al crescente costo del carburante e all’inflazione.

Les agriculteurs du Lot-et-Garonne sont accueillis sous les applaudissements et les bénédictions à Bergerac (24) et prennent la direction de la capitale.#AgriculteursEnColere #BlocusDeParis #BlocusRungis #Bergerac pic.twitter.com/CeUGwtAQtS — La Luciole – Média (@laluciolemedia) January 29, 2024

Anche la decisione di Bruxelles di consentire l’accesso senza dazi ai prodotti agricoli provenienti dall’Ucraina ha rappresentato un importante punto critico. Sebbene la mossa possa aver abbassato il costo delle baguette a Parigi, gli agricoltori hanno lottato con le importazioni che abbassavano i loro prezzi, dato il costo molto più basso della manodopera nell’ex stato sovietico e la mancanza di normative UE, abbassando ulteriormente il costo della baguette ucraina. importazioni.

Mentre l’UE sta tentando attivamente di incorporare completamente l’Ucraina nel blocco come stato membro, c’è stata poca considerazione pubblica da parte degli eurocrati circa l’impatto che una tale mossa avrebbe sugli agricoltori europei.

Lunedì, il capo della FNSEA Arnaud Rousseau ha indicato l’industria dello zucchero come un esempio chiave, affermando che il forte aumento delle importazioni in Europa in seguito all’invasione russa ha reso gli affari “insostenibili” per gli agricoltori di tutto il continente.