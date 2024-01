(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 Italia- Africa. Lollobrigida: lanciamo iniziative specifiche per sviluppo e formazione

“In qualità di presidente del G7 Agricoltura, l’Italia lancerà due iniziative specifiche rivolte all’Africa in materia di sviluppo del settore sementiero e per la formazione delle nuove generazioni. Si tratta di azioni rivolte ai giovani africani che operano nel settore agricolo e che vogliono accrescere la propria conoscenza attraverso percorsi formativi che li mettano in contatto con esperti internazionali e permettano loro di fare dei periodi di studio all’estero, in particolare qui in Italia”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, durante i lavori relativi al Vertice Italia – Africa, “Un ponte per una crescita comune”.

“L’Italia – ha sottolineato Lollobrigida – riconosce da sempre la centralità della formazione tanto in campo agricolo, così come per settori collegati al territorio, come la conservazione della biodiversità, le tecniche di rimboschimento, lo sviluppo di produzioni vivaistiche agricole e forestali. Si tratta di iniziative che, ad esempio, vengono svolte dai Carabinieri Forestali, che vantano una storica tradizione di eccellenza e che collaborano già con molti paesi africani per sviluppare la formazione in questo settore”.

“Mi auguro che questi impulsi possano riscuotere l’interesse dei diversi paesi africani per accelerare un processo di investimento non solo da parte del Governo ma anche delle nostre imprese, che desiderano investire insieme alle imprese africane nello sviluppo di un Continente che non vediamo come ‘altro’ da noi perché bisogna crescere insieme”.

“L’Italia per cultura, per vocazione darà il suo contributo a questo modello. Siamo certi che in quest’ottica potremo raggiungere obiettivi comuni”, ha concluso Lollobrigida.