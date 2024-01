“Dove comincia la pace”. A Siena e a Firenze l’Incontro con Edna Angelica Calò e Yehuda Livne. Martedì 30 gennaio alle ore 21 e mercoledì 31 gennaio alle ore 18

(AGENPARL) – dom 28 gennaio 2024 Buongiorno,

segnaliamo gli incontri di Siena e Firenze “Dove comincia la pace” con Edna

Angelica Calò e Yehunda Livne. Gli appuntamenti sono: martedì 30 gennaio

alle ore 21 presso il centro pastorale e culturale Benedetto XVI di Siena e

mercoledì 31 gennaio alle ore 18 nel Salone de’ Dugento in Palazzo Vecchio a

Firenze. A moderare i due appuntamenti Anna di Castro della Comunità Ebraica

di Siena e il presidente della Comunità Ebraica di Firenze e Siena, Enrico

Fink.

“Dove comincia la pace”

Incontro con Edna Angelica Calò e Yehuda Livne

Martedì 30 gennaio alle ore 21 Centro pastorale e culturale Benedetto XVI di

Siena e mercoledì 31 gennaio ore 18 Palazzo Vecchio, Firenze

Due giornate, due incontri a Siena e Firenze per riflettere e confrontarsi

su “Dove comincia la pace”. È questo il titolo dell’incontro pubblico

organizzato dalla Comunità Ebraica di Firenze- Sezione di Siena martedì 30

gennaio alle ore 21. Un occasione per incontrare i due attivisti ed

educatori israeliani Yehuda e Angelica Edna Calò Livne, che dal loro kibbutz

al confine con il Libano da decenni sono impegnati in progetti di

cooperazione tra israeliani e palestinesi per la costruzione di un futuro di

riconoscimento, incontro, comprensione e pace.

L’appuntamento moderato da Anna di Castro della Comunità Ebraica di Siena,

si svolgerà presso il Centro Culturale e Pastorale Benedetto XVI di Siena

(via Aretina 174) ed è aperto a tutti coloro: enti, associazioni e persone,

che stanno soffrendo per la gravissima situazione in corso in Israele e

Palestina e si interrogano su quali siano le strade possibili per giungere

alla liberazione degli ostaggi, al cessate il fuoco da ambo le parti e alla

individuazione di un sicuro futuro di pace.

Mercoledì 31 gennaio alle ore 18 lo stesso incontro si terrà a Firenze nel

Salone de’ Dugento in Palazzo Vecchio.

Voluto dalla Presidenza del Consiglio Comunale, dalla Comunità Ebraica di

Firenze, della Federazione Nazionale delle Associazioni Italia Israele e

dall’Associazione Italia Israele di Firenze, l’incontro pubblico vedrà i

saluti istituzionali di Luca Milani Presidente del Consiglio comunale e

della professoressa Silvia Guetta, membro del Consiglio Direttivo

Associazione Italia-Israele. A moderare gli interventi di “Dove comincia la

pace” sarà Enrico Fink, presidente della Comunità Ebraica di Firenze.

L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming collegandosi al

link: https://www.youtube.com/direttestreamingdelcomunedifirenze

Angelica Edna Calò Livne, romana dal 1975 vive nel kibbutz Sasa al confine

con il Libano. Insegnante, educatrice, formatrice, regista, scrittrice,

insieme al marito Yehuda è fondatrice e direttrice artistica della

Fondazione Beresheet LaShalom – Un inizio per la pace per educare alla pace

e al dialogo.