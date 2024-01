(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 Comando Provinciale Carabinieri Palermo

Palermo, 26 gennaio 2024

COMUNICATO STAMPA

CONTROLLO STRAORDINARIO CITTADINO

25 PARCHEGGIATORI ABUSIVI SANZIONATI

I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno effettuato un servizio straordinario di

controllo e prevenzione con particolare riferimento al contrasto del fenomeno dei “parcheggiatori

abusivi”.

Dal centro città alle periferie sono state identificate 25 persone sorprese inequivocabilmente a fare

parcheggiare gli automobilisti dietro compenso. Di queste, 11 sono state sanzionate

amministrativamente secondo le norme del Codice della Strada, mentre 14 sono state deferite in

stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo poiché recidive. Infatti,

la norma del citato codice prevede che “se il soggetto è già stato sanzionato per la stessa violazione

si applica la pena dell’arresto da 6 mesi a un anno e l’ammenda da 2.000 a 7.000 euro “.

In due casi è scattata anche la denuncia per rifiuto di fornire le generalità.

Le somme di denaro trovate in possesso dei guardiamacchine, ritenute frutto dell’attività illecita,

sono state sequestrate per la confisca.

I controlli continueranno nei prossimi giorni, soprattutto nel fine settimana, e saranno intensificati

nelle zone del centro interessate dalla movida. È di fondamentale importanza che i cittadini

segnalino alle Forze dell’Ordine – tramite il 112 N.U.E. – la presenza di parcheggiatori abusivi che

spesso adottano anche comportamenti violenti o minacciosi per costringere gli utenti della strada a

pagare il parcheggio.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur

gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero

iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna

passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.