Francesconi – Bocconi avvelenati una situazione sempre piu allarmante in Umbria

(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 Bocconi avvelenati in molti comuni in Italia e nella nostra regione

Umbria . Una delle ultime segnalazioni pervenute arriva da Perugia con

l’ allarme lanciato dallo sportello a 4 Zampe della provincia di Perugia

Allarme bocconi avvelenati per uccidere cani e gatti

L’allarme dello Sportello a 4 zampe della Provincia di Perugia come

abbiamo letto in un comunicato . Una situazione allarmante per la quale

bisogna intervenire in maniera decisa a tutela degli animali e cittadini

. Bocconi avvelenati non ci stanchiamo di dirlo come Guardia Nazionale

Ambientale un pericolo per animali ma anche per bambini . La Guardia

Nazionale Ambientale tramite Niccolo’ Francesconi Dirigente Generale

Settore Fondamentale condanna chi con questi bocconi avvelenati continua

a creare pericolo sperando che tutti gli autori di questi gesti vengano

il prima possibile trovati . La Guardia Nazionale Ambientale in merito a

questa notizia e molte altre che ogni giorno vedono crimini contro

animali chiede un intervento del Governo per delle leggi più severe

verso i maltrattamenti di animali e chi lasciando bocconi avvelenati

mette a rischio animali ma anche la vita di bambini .

Guardia Nazionale Ambientale

Dirigente Generale Settore Fondamentale

Dott. Niccolo’ Francesconi