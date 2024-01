CAPACI – TENTATO FURTO IN ABITAZIONE DENUNCIATE DUE DONNE

(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 Comando Provinciale Carabinieri Palermo

Palermo, 24 gennaio 2024

COMUNICATO STAMPA

TENTATO FURTO IN ABITAZIONE

DENUNCIATE DUE DONNE

I Carabinieri della Stazione di Capaci hanno deferito in stato di libertà, alla Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Palermo, 2 donne di 21 e 27 anni, già note alle forze dell’ordine,

con l’accusa di tentato furto in abitazione e porto di armi e oggetti atti ad offendere.

I Militari durante un servizio di controllo del territorio, venivano contattati dalla centrale operativa

poiché alcuni cittadini, avevano sorpreso due persone con degli attrezzi da scasso, nei pressi di

un’abitazione nel centro del paese. Le due donne venivano colte in flagrante da un Maresciallo

dell’Arma in congedo, il quale, accortosi di quanto stesse accadendo, è intervenuto

tempestivamente, riuscendo a bloccare le due in attesa dell’arrivo dei colleghi della Stazione.

È doveroso rilevare che le odierne indagate sono, allo stato, solamente indiziate di delitto, seppur

gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter

processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in

giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.