UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Avviso per esoneri e agevolazioni per le tasse universitarie, le domande entro il 12 febbraio 2024

E’aperto l’Avviso per la concessione straordinaria di contributi economici a favore delle studentesse e degli studenti universitari appartenenti alle fasce no tax area e low tax area per l’a.a. 2023/2024.

L’Avviso può essere consultato sul portale dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio (Adisu) http://www.adisu.umbria.it – seguendo il percorso: “Area Studenti“ – “Area riservata studenti” – “Richiesta benefici e servizi” – “Contributo economico no-tax e low-tax area” – dove è possibile presentare la domanda online.

L’istanza deve essere inviata, pena l’esclusione, entro le ore 12 del 12 febbraio 2024, solo in modalità online.

Grazie all’Avviso, tutte le iscritte e gli iscritti con un reddito ISEE “Università” (ISEEU) entro i 22 mila euro potranno infatti beneficiare della “No tax area”, ovvero saranno completamente esentati dal pagamento della contribuzione universitaria.

Inoltre, il rinnovato accordo fra l’Università degli Studi di Perugia e la Regione Umbria consente a chi possiede un reddito ISEEU fra 22 mila e fino a 30 mila euro – “Low tax area” – di chiedere il completo rimborso delle tasse versate, secondo le modalità specificate nell’apposito bando che sarà pubblicato nel portale Adisu.

Perugia, 24 gennaio 2024

