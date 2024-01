(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 Martinelli (Assosuini): “Massima solidarietà agli agricoltori in

sciopero per costi carburante”

“La svolta green non può essere pagata da chi sfama il paese. Questo

pare chiaro. E se si insisterà a voler scaricare i costi, con il taglio

agli sgravi fiscali per il carburante e l’aumento delle tasse sulla

terra, rischiamo di vedere le stesse scene che hanno paralizzato la

Germania e fatto cambiare il governo in Olanda. Chiunque lavori nella

filiera alimentare sa che per contrastare il caro spesa ci vogliono

misure di sistema. Bisogna, quindi, che la maggioranza faccia uno sforza

e inserisca nel Milleproroghe una misura ad hoc che prolunghi gli

incentivi. È vitale chiarire che questi soldi non rientrano nei margini

operativi degli operatori della terra, ma sono tutte spese che

ricadrebbero sulle fasce più deboli della popolazione. Un conto è

tassare i grandi proprietari terrieri, cosa sulla quale si può aprire un

ragionamento, un altro gli operatori economici. Ci affidiamo quindi a

una maggioranza che spesso su questi temi si è dimostrata attenta il

grido di dolore di una filiera ferita. E ci aspettiamo che l’azione sia

decisa ed efficace. Oltre che rapida”

Lo dichiara in una nota Elio Martinelli, presidente di Assosuini.