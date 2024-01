Alimentazione e Prevenzione Oncologica, se ne parla a Perugia – Giovedì 25 gennaio 2024, Aula Magna del Dipartimento di Medicina e Chirurgia

(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 ALIMENTAZIONE

E PREVENZIONE

ONCOLOGICA

Perugia, Giovedì 25 Gennaio 2024

Dipartimento di Medicina e Chirurgia h. 9.00-17.00

Aula Magna – Piazzale Gambuli 1 – Perugia

PROGRAMMA

8.30-9.00

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

9.00-10.00

SALUTI ISTITUZIONALI (invitati)

Pres. Avv. Donatella Tesei – Presidente Regione Umbria

Prof. Maurizio Oliviero – Rettore Università degli studi di Perugia

Prof. Vincenzo Nicola Talesa – Direttore Dipartimento di Medicina e

Chirurgia

Prof. Renato Fani – Presidente Ordine Biologi Toscana-Umbria e

Professore Ordinario in Pensione (Genetica)

Dr. Giuseppe Donzelli – Presidente Ordine Medici di Terni

Dr.ssa Verena De Angelis – Presidente Ordine Medici di Perugia

Prof. Roberta Siliquini – Presidente Siti Nazionale

INTRODUZIONE

Prof. Fabrizio Stracci – Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene

e Medicina preventiva

PRIMA SESSIONE

Moderano Anna Villarini – Fabrizio Stracci

10.00 – 11.00

Alimentazione e prevenzione dei tumori: focus sulla resistibile ascesa del

cancro della mammella.

Prof. Franco Berrino – Medico epidemiologo già Direttore del Dipartimento

di Medicina Preventiva e Predittiva dell’Istituto Nazionale dei tumori di

Milano

11:00 – 11:20

BREAK

SECONDA SESSIONE

Moderano Fabrizio Stracci – Fausto Roila – Francesco Cardinalini

11:20-11:50

Il progetto Dianaweb: primi dati

Giuliana Gargano – Ricercatrice IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori di

Milano

Mattia Acito – Assegnista di ricerca – Università degli Studi di Perugia

11:50-12:10

Tumore stomaco: principali fattori di rischio modificabili

Alessio Gili – Reasearch Fellow presso Università degli Studi di Perugia

PRIMA SESSIONE

Moderano Alessio Gili – Olivia Morelli

14:00 – 14:40

Prevenzione del tumore polmonare, epatico ed esiti screening tumore

mammario

Alberto Donzelli – Specialista in Igiene e Medicina preventiva e in

Scienza dell’Alimentazione, già membro del Consiglio Superiore di

Sanità e Presidente della Fondazione Allineare Sanità e Salute

14.40 -15.00

Gli screening oncologici organizzati dai sistemi di sorveglianza di

popolazione

Carla Bietta – Responsabile del Servizio Epidemiologia del

Dipartimento di Prevenzione dell’Usl Umbria 1

15.00 – 15.30

Cibi ultraprocessati e tumori

Anna Villarini – Biologo-Nutrizionista – Dipartimento di Medicina e

Chirurgia- Università degli Studi di Perugia

15.30 – 16.00

Microbiota, tumori e alimentazione

Luigina Romani – Già Professore Ordinario di Patologia del

Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di

Perugia

SECONDA SESSIONE

Moderano Verena De Angelis – Francesco Lattanzi

16.10 – 16.30

Ruolo antitumorale di sostanze bioattive della dieta attraverso il

controllo dello stress glicativo: studi in vitro su modelli cellulari di

cancro della tiroide e del polmone non a piccole cellule

Cinzia Antognelli – Professore associato di Biologia Applicata presso

Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di

Perugia

12:10-12:30

Iniziare da piccoli: le nuove linee guida della ristorazione scolastica

Deborah Cesaroni – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli

Alimenti e della Nutrizione – Usl Umbria 1

16.30-16.50

Ruolo del recettore RAGE e dei suoi ligandi introdotti con la dieta

occidentale nella cachessia associata a cancro

Francesca Riuzzi – Professore associato Dipartimento di Medicina e

Chirurgia Università degli Studi di Perugia

12:30-13:00

La cucina per la prevenzione oncologica nella scuola alberghiera di Assisi

Francesca Ravalli – Docente di enogastronomia – IPSSAR di Assisi

Carla Cozzari – Docente di Scienze dell’Alimentazione – IPSSAR di Assisi

Studenti IPSSAR di Assisi

CONCLUSIONI

CHIUSURA LAVORI MATTUTINI

COMITATO SCIENTIFICO: A. Villarini, F. Stracci, A. Gili, S. Properzi, M. Rosi

COMITATO ORGANIZZATIVO: M. Arcelli, G. Baccarini, M. Caminiti, R. Carestia, M. Cecci, L. Conciarelli, F. Dalla Rosa, C. Gobbetti,

I. Lanzafame, C. Lupi, C. Martino, M. Paoloni, L. Piergentili, P. Russo, M. Vece, F. Volpi

SEGRETERIA: A. Antognelli