Sostituzione logo

giovedì 18 gennaio 2024

Incontro on line per conoscere i progetti di Servizio Civile

Universale di Alba.

Le domande vanno inviate entro il 15 febbraio 2024.

È stato pubblicato il nuovo bando nazionale per il Servizio Civile Universale che

offre la possibilità ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni di candidarsi

per numerosi progetti in vari ambiti, tra cui quello sociale e culturale. È

possibile presentare le domande entro le ore 14.00 di giovedì 15 febbraio

2024.

Per illustrare le caratteristiche e potenzialità dei vari progetti che verranno

attivati sul territorio albese è stato organizzato per mercoledì 7 febbraio

2024, alle ore 17,00 un incontro on line, a cui parteciperanno i

rappresentanti della Provincia di Cuneo, l’Assessore alle Politiche Giovanili del

Comune di Alba Carlotta Boffa e i rappresentanti dei singoli servizi.

Per partecipare all’incontro occorre scrivere a:

La Ripartizione Socio Educativa e Culturale del Comune di Alba, con quattro

servizi coordinati (Ufficio Informagiovani, Biblioteca Civica “G. Ferrero”, Museo

Civico “F. Eusebio”, e Teatro Sociale “G. Busca”) ha presentato un progetto

all’interno del programma “Cultura in rete” dal titolo “Il pass culturale dei

giovani” che prevede il coinvolgimento di 5 volontari.

L’obiettivo è quello di promuovere opportunità di apprendimento e crescita

culturale a favore dei giovani sostenendone l’inclusione e la partecipazione

attiva al panorama locale di istituzioni culturali.

I volontari saranno coinvolti nelle attività di base dei servizi e, nello specifico:

– sportello Informagiovani: back office e front office, pagine social

istituzionali, newsletter

– biblioteca: programmazione di eventi per bambini e ragazzi, attività di

promozione della lettura, assistenza al pubblico, prestito libri, ricollocazione

volumi;

– Informagiovani e Biblioteca: ideazione, progettazione e organizzazione di

Laboratori culturali, strutturazione e promozione di gruppi di lettura,

laboratori di scrittura creativa.

– museo: promozione, programmazione e supporto alla realizzazione delle

attività didattiche rivolte alle scuole e laboratori rivolti a famiglie e giovani,

servizi informativi e di accoglienza per il pubblico

– teatro: promozione e supporto alla realizzazione di eventi teatrali e di

attività culturali

La candidatura può essere inviata per un solo progetto a livello nazionale. La

durata del servizio è pari a 12 mesi con un impegno medio di 24 ore

settimanali. L’esperienza non è ripetibile ed è previsto un trattamento

economico pari a 507,30 euro mensili.

Gli aspiranti volontari devono presentare la domanda di partecipazione

attraverso la piattaforma on line DOL all’indirizzo

domandaonline.serviziocivile.it.

Per ulteriori informazioni e per scaricare il progetto si può consultare il sito del

Comune di Alba all’indirizzo http://www.comune.alba.cn.it/it/page/69284