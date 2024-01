(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 *EUROPEE, BONINO: A FEBBRAIO LANCIAMO LISTE SCOPO CON CHI CI STA, SUPERIAMO

ATTRITI E FERITE CHE ABBIAMO TUTTI NOI*

“Non so se + Europa” alle europee “supererà il 4% ma so che ad inizio

febbraio faremo delle convocazioni per una lista di scopo con chi è

interessato. Spero che questa proposta piaccia anche ad altri, vediamo chi

viene”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la fondatrice

di + Europa Emma Bonino. Chi ha in mente potrebbe aderire alla vostra

proposta? “Con chi ci sta. Abbiamo pensato di lanciare questa lista di

scopo proprio per superare attriti e ferite che abbiamo tutti noi”.

