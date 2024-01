(AGENPARL) – POLI gio 18 gennaio 2024



In occasione dello svolgimento dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, previsti per domenica 21 gennaio 2024, saranno adottati il DIVIETO DI SOSTA e di TRANSITO VEICOLARE nelle zone e negli orari qui di seguito elencati:

Via delle Conce e Largo Innocenzo XIII: dalle ore 7.00 alle ore 14.00 ;

Viale Quattro Martiri e Centro storico: sospeso il carico e lo scarico merci dalle ore 9.00 alle ore 22.00, a eccezione dei mezzi autorizzati;

Piazzale Orziere, area campetto di calcetto: dalle ore 17.00 alle ore 20.00 divieto di sosta per consentire spettacolo pirotecnico.

