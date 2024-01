CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 20 Gennaio 2024

(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 *NAZIONALE*

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco

nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con ampie

schiarite ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con

cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse e neve a quote

collinari, più asciutto tra Toscana, Umbria e Lazio settentrionale. Al

pomeriggio residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo con neve fino a quote

basso-collinari, migliora altrove. In serata tempo più stabile ovunque con

nuvolosità e ampie schiarite

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nuvole con maltempo diffuso su tutti i settori, neve fino

a 500-800 metri. Al pomeriggio nessuna variazione con piogge e temporali

anche intensi sulle regioni Peninsulari e neve fino a 500-700 metri. In

serata si rinnovano condizioni di instabilità con precipitazioni sparse e

quota neve in calo. Migliora nella notte.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l’Italia

