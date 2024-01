0119 Peracchini: “Canile della Spezia protagonista di un servizio sul TG5, risultato straordinario, la nostra struttura unica in Italia”

(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

Peracchini: “Canile della Spezia protagonista di un servizio sul TG5, risultato straordinario, la nostra struttura unica in Italia”

La Spezia, 19 gennaio 2024 – In merito al servizio del TG5 sul Canile Municipale della Spezia, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara quanto segue:

“Il nostro Canile Municipale della Spezia è stato protagonista di un servizio sul TG5, realizzato dalla giornalista di Mediaset Maria Luisa Cocozza, che ci tengo a ringraziare. L’attenzione dei media nazionali come il TG5, uno dei telegiornali più guardati dagli italiani, è simbolo che abbiamo realizzato una struttura unica in Italia, investendo per migliorare la vita di cani e gatti che sono in attesa di una famiglia. Vogliamo rendere la loro permanenza nel Canile più simile possibile alla vita di casa, con l’attenzione e l’amore dei volontari dell’Impronta, che ringrazio per il loro lavoro, momenti per il gioco e svago quotidiano e molti altri comfort come l’attivazione delle lampade riscaldanti per l’inverno, in modo tale che non soffrano il freddo, i nebulizzatori d’estate per combattere il caldo e le vasche per fare il bagno all’aperto.

Il Canile ha un’ampia area di sgambamento, dove quotidianamente gli animali possono uscire per correre e divertirsi, ma alcuni hanno anche delle gabbie con l’area sgambo da utilizzare in qualsiasi momento. L’attenzione è alta anche per i gatti, che hanno una struttura autonoma e un’area dove quelli malati possono ricevere tutte le cure sanitarie necessarie.

Una delle ultime novità che stiamo realizzando è l’installazione di un impianto di filodiffusione per emettere musica rilassante, in quanto diversi studi dimostrano che aiuta gli animali ad alleviare lo stress. Ma questi sono solo alcuni dei tanti lavori che abbiamo realizzato per i nostri amici a quattro zampe che aspettano di essere adottati. In questi giorni, inoltre, sono iniziati gli interventi per l’ampliamento della struttura, che comprende la realizzazione di un gattile dedicato ai gatti malati di Felv, un’area sgambo per il primo avvicinamento con i cani già presenti nella famiglia adottante e un parcheggio per i visitatori.

Per questa Amministrazione il benessere degli animali è una delle priorità, sia per quelli che hanno già una famiglia, sia per chi la desidera e continueremo ad investire per dare anche a questi ultimi una vita più dignitosa possibile”.